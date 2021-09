AKME : une nouvelle ère chez les Bulls

Les Chicago Bulls n’ont plus joué en playoffs depuis 2017. Ce sont quatre ans d’absence. Et sans gagner d’égalité depuis 2015, six. Cela fait plus d’une décennie (2011) depuis sa dernière finale orientale, et cela fait un quart de siècle (1998) depuis son dernier ticket pour la finale. Il en a joué six et a remporté les six, tous entre 1991 et 1998, le tout dans les années de la splendeur incomparable de Michael Jordan. Ils ne sont pas revenus plus tard, ils ne les ont pas joués avant (depuis 1966), quand c’était une franchise qui atteignait les années 80 décrépites, en déclin sportif et social, reclus dans l’ancien Chicago Stadium que peu approchèrent lors d’une tournée qui n’invitait pas. eux non plus. D’autres fois.

Les Bulls, par la grâce de Michael Jordan, sont une institution du sport mondial. Son logo est l’un des plus reconnaissables de l’histoire du sport, sa mystique ancrée dans la figure d’un joueur unique et dans la croissance vers l’infini de la NBA qu’il a propulsée. Après une sortie confuse et quelques années de mésententes, Jordan fait sa vie loin des affaires des Bulls et gère les Hornets dans sa Caroline natale. Son ancienne équipe est toujours entre les mains de la famille Reinsdorf, comme lors de ses années de joueur. ET il ne reproduit toujours pas ces succès, quelque chose qui n’a fait qu’entourer l’irruption de Derrick Rose.

Dans cette 2011 de 62 victoires, le meneur de jeu a été MVP, Tom Thibodeau entraîneur de l’année et Gary Forman exécutif de l’année. En finale Est, les Bulls ont frappé en premier contre le Heat de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Mais ils n’ont pas touché plus (de 1-0 à 1-4). La saison suivante, ils ont remporté 50 matchs (sur 66, année de lock-out) et Au premier tour des séries éliminatoires est survenue la blessure mortelle au genou qui a transformé le cours de la carrière de Rose et l’avenir des Bulls. Jusqu’aujourd’hui.

Le changement a commencé dans les bureaux

Aujourd’hui, le présent est un nouveau régime. Celui qui a rompu avec les liens qui ont voyagé, sans chance, vers cela, c’est Jordan qui n’a jamais été près de se reproduire dans l’Illinois. GarPax, comme il a été baptisé par un passe-temps désespéré et une presse de plus en plus hostile, était le couple qui formait le susmentionné Gar Forman (maintenant réalisateur dans les Pélicans) et John Paxson, gardien du premier trio (1991-93), auteur de un panier inoubliable dans le sixième match de la finale 1993 et ​​remplaçant des bureaux (déjà en 2003) du célèbre Jerry Krause, architecte premier et enfin ennemi juré, ou tant de ses protagonistes le pensaient, de la grande dynastie des Bulls. Ce duo (Gar et Paxson, GarPax) Il est tombé en 2020 car, cela devient courant dans les règles du jeu NBA actuelles, ils ne pouvaient pas vendre plus d’actifs futurs. Les reconstructions sont un doux opium qui, bien des fois, implose lorsqu’elles doivent transformer l’illusion en résultats, le futur en présent.

Des années de médiocrité ont laissé cela: Wendell Carter, un repêchage numéro 7 de 2018 déjà sur l’Orlando Magic, cherche à éclater. Lauri Markkanen, numéro 7 en 2017 qui est dans les Cavs essayant de ne pas tomber de la NBA et qui est arrivée dans le transfert de Jimmy Butler avec Kris Dunn (numéro 5 en 2016 qui est ensuite passé chez les Hawks et est désormais dans les Grizzlies) et le plus établi Zach LaVine. En 2019 Coby White est également arrivé du choix 7, un gardien électrique qui pour l’instant n’a pas montré un niveau de départ stable et auquel certains sont déjà poussés de la rotation (la saison commence blessé, en plus) par un autre qui arrive désormais de beaucoup plus retour (Ayo Dosunmu, numéro 38). Le grand espoir, maintenant, c’est Patrick Williams, le n°4 en 2020 et un solide attaquant qui a disputé une saison recrue très prometteuse.

Williams est déjà le fils du nouveau régime : le très réputé Arturas Karnisovas (celui qui était très bien en avant pour Barcelone) est vice-président des opérations, le stand Paxson. A ses côtés se trouve le directeur général Marc Evereley. De GarPax à AKME, les initiales des deux. Un nouveau surnom et un jeu de mots avec la société fictive Looney Tunes (Acme) pour ceux en charge de s’assurer que quelque chose se passe à Chicago le plus tôt possible. Et ils sont là. Karnisovas est venu chercher les Bulls à concourir maintenant. Et en ce sens, la saison dernière a été un désastre : 31-41, onzième place à l’Est, même hors du purgatoire (ou hold, selon le cas) du play in. Et ce qui est pire, 12-17 puisque Nikola Vucevic est arrivé à la date limite des transferts d’hiver. Une dernière blessure à LaVine a définitivement gâché le parcours et, pour couronner le tout, il a transformé un choix inversé sur Vucevic en un précieux n ° 8 du dernier repêchage – le Magic a repêché Franz Wagner avec lui.

La nouvelle politique est simple : gagnez maintenant

Le transfert de Vucevic a clairement indiqué quelle était la nouvelle direction : gagner ou essayer. Maintenant, dans le monde réel, dans le présent. Cet été, les Bulls ont redoublé d’engagement en matière de pertinence. Ils ont signé via sign and trade à Lonzo Ball, qui a remporté un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans. Les Pélicans ont pris Tomas Satoransky, Garrett Temple, de l’argent et un deuxième tour du repêchage. Et ils ont été fabriqués dans un autre signe et commerce don DeMar DeRozan, dans des conditions plus contestées. Car ils se sont un peu retirés du marché pour obtenir leur oui (près de 85 millions de dollars sur trois ans) et ont également livré un premier tour, un deuxième tour, à Al-Farouq Aminu et au très apprécié Thaddeus Young.

De plus, les Bulls ont signé un ultra-compétiteur comme Alex Caruso (quatre ans, 37 millions), ils ont pris l’élastique Derrick Jones Jr, repêché au susmentionné Dosunmu, une turbine, et ont également déplacé le jeu intérieur avec le départ de Theis. et l’arrivée des très rentables Tony Bradley et Marko Simonovic. Presque tout le jeune mouvement disparaît de la carte et les joueurs disparaissent qui à Chicago ne voulaient plus presser plus: des outils du Temple, Satoransky ou Theis à Valentine, Felicio, Arcidiacono…

Dans la rotation Bulls actuelle, qIl y a un cinq de départ avec Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Patrick Williams et Nikola Vucevic. Et une rotation qui comprend Coby White (quand en bonne santé), Alex Caruso, Troy Brown Jr, Derrick Jones Jr, Tony Bradley, Alize Johnson, Stanley Johnson, Ayo Dosumnu et Marko Simonovic. A vos ordres, encore une fois, de Billy Donovan

Les Bulls se sont-ils améliorés ? A priori, beaucoup. Et plus si l’on compte depuis mars, depuis avant le transfert de Nikola Vucevic qui a changé le rythme d’une franchise qui commençait à être trop à l’aise nulle part. La question est : se sont-ils suffisamment améliorés ? C’est la nouvelle grande question à Chicago car, en plus, l’Est de la saison 2020-21 ne semble pas être le gâteau qu’il a été ces derniers temps, du moins en ce qui concerne les dernières places d’accès aux playoffs. Avec deux favoris comme Nets et Bucks et la question de savoir ce qui va arriver aux Sixers avec Ben Simmons et tout le reste, le Heat et les Hawks devraient être en sécurité en séries éliminatoires, et ce sont des prétendants de premier ordre pour les Celtics et les Knicks . Cela fait sept équipes. Il resterait une place dans les tours de qualification… et deux autres pour compléter, d’abord, les quatre de jeu. Les Bulls commencent dans cette zone du combat (nous verrons qui est qui ensuite) avec des franchises comme les Pacers, les Hornets, les Wizards et, peut-être, les Raptors.

Les Bulls ressentiront la pression : ne pas être en séries éliminatoires est une possibilité très réelle compte tenu de ces comptes, mais en même temps, ce serait un désastre pour une équipe désormais dirigée par trois étoiles : DeRozan, Vucevic et un LaVine qui a fait ses débuts la saison dernière, au cours de laquelle il a également remporté l’or olympique avec Team USA et a récolté en moyenne 27,4 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. L’été prochain, il demandera un contrat maximum et les Bulls, sauf cataclysme dans les prochains mois, le lui donneront. Très seul jusqu’à l’arrivée de Vucevic, LaVine a réussi une attaque médiocre qui a été la 19e de classement en championnat. Anémique… mais moins d’un an avant (27e). La défense a progressé (11e par cote) et devrait continuer à le faire avec l’arrivée de Lonzo, l’extraordinaire (dans cette section) Caruso et une année d’expérience de plus pour un Patrick Williams qui a déjà fait ses preuves en tant que recrue d’élite en tête-à-tête contre des attaquants de premier ordre. Le reste, quelques concepts collectifs dans lesquels c’était écolo, viendront.

Le boulot de Donovan c’est que les remplaçants ne défendent pas beaucoup (Caruso, Brown Jr, Stanley Johnson, Alize Johnson…) mais arrêtent de faire les gros titres avec LaVine, Vucevic et DeRozan, trois interrogés dans cette section et trois qui doivent montrer qu’ils peuvent jouer avec le même ballon. En cela, il sera important que Lonzo marque à l’extérieur (la saison dernière était très prometteuse) et que l’équipe profite de l’intelligence de Vucevic et de sa capacité à produire (passes et buts) au poteau. Si Lonzo est à l’aise avec le ballon et que le centre joue dans ses positions d’impact (premier de la saison dernière en passes décisives et quatrième au poteau du poste bas), les Bulls peuvent faire un énorme pas en avant en attaque, avec une équipe plus compacte et quelques doutes , en particulier dans une position d’attaquant de puissance dans laquelle se trouvent Williams, Derrick Jones et de possibles minutes comme faux quatre, peut-être, DeRozan, éternellement sous-évalué en tant que meneur de jeu. Les Bulls ont des joueurs qui font bouger les choses sur le terrain. Il suffit de voir comment ils s’ordonnent, comment ils se mélangent et, enfin, quelle envolée cette combinaison a dans un Est avec un plafond plus élevé a priori.

Dans un cadre idéal, Lonzo (meilleur meneur que les Bulls ont eu depuis Rondo et ces éliminatoires de 2017) va définitivement percer en quasi-star (le potentiel est toujours là, parfois à venir et parfois à venir), LaVine va s’imposer comme un joueur de franchise avec tous les galons et Vucevic et DeRozan vont cohabiter avec lui tandis que Patrick Williams devient le ciment du quintette et apporte des joueurs très intéressants comme Caruso et Bradley. C’est le pari des Bulls. Le principal doute, le grand risque, est chez DeRozan, ne serait-ce que pour ces près de 85 millions et qu’ils lui ont donné un premier tour et un joueur utile (sur le court et sur le marché) comme Thad Young. DeRozan, quadruple all-star, est devenu un joueur polarisant, qui produit mais semble d’une autre époque, d’un autre basket. Qu’il ne serve pas de franchise player s’il aspire au maximum… mais qu’il continue à très bien jouer et manier les attaques avec son efficacité contrairement à la triple révolution. Son match avec LaVine est la clé qui peut ouvrir la porte des séries éliminatoires pour les Bulls. Au contraire, aussi réalisable soit-il, ce serait un coup dur pour le premier grand projet AKME. Une nouvelle ère à Chicago.