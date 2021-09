Aknvas RTW Printemps 2022 – WWD

Aknvas est peut-être encore une jeune marque contemporaine avancée, mais le designer Christian Juul Nielsen a déjà verrouillé l’ADN de sa marque avec ses offres de duel entre les sexes.

Vous trouverez toujours des tricots intéressants et spéciaux, des tissus techniques, des accents de corde et de corde et des vêtements d’extérieur techniques cool. Le printemps le voit regarder au-dessus, canalisant l’espace – en particulier les astronautes – apparaissant dans des patchs en tissu réfléchissant, des combinaisons d’aviateur et des détails de cou d’accord. “Je ne veux pas faire une collection spatiale”, a-t-il dit, “mais avoir des choses qui me le rappellent.”

Le regard: Une vision moderne de la NASA avec des développements de tissus techniques et de nouveaux jeux de proportions.

Citation à noter : « Au début, il s’agissait d’aller au travail, d’accélérer », a-t-il déclaré à propos de ses premières collections. « La vie a changé maintenant, c’est une ambiance différente et le client vit différemment. »

Aspect clé : Chunky tricots avec du nylon pour les rendre respirantes; vêtements d’extérieur techniques; combinaisons; de nouvelles options de soirée, comme une robe asymétrique à volants avec un peu de drame. Mens est une collection plus robuste, comprenant des shorts en dentelle verte et des pantalons en nylon et coton.

Les plats à emporter : Grâce à l’ambiance scandinave bien conçue avec une touche de détails de couture parisienne, le garçon et la fille Aknvas donnent du cool sans effort sans trop essayer.