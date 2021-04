Akon construit une deuxième ville africaine en Ouganda après un projet de 6 milliards de dollars ⋆ .

Akon développe de nouvelles villes partout dans la boutique (Photo: AkonCity.com, .)

Il n’y a clairement aucune limite à l’ambition d’Akon car le rappeur a annoncé son intention de construire une autre ville africaine en Ouganda avant même de terminer la première.

Le hitmaker Locked Up a été occupé à travailler sur sa première ville au Sénégal, pour laquelle il a obtenu un financement de 6 milliards de dollars (4,3 milliards de livres sterling).

Apparemment, Akon a de plus grands projets et a révélé qu’une nouvelle ville futuriste arriverait également en Ouganda dans les années à venir.

Il a déjà reçu le soutien du gouvernement ougandais, qui a annoncé lundi qu’Akon s’était vu attribuer un mile carré de terrain pour construire la deuxième partie d’Akon City.

Selon NBS TV ougandais, la ville fonctionnera avec la monnaie AKoin, une crypto-monnaie stellaire qui sera également utilisée dans la ville d’Akon au Sénégal.

Des questions se sont posées quant à savoir si les Ougandais pourront se permettre de vivre à Akon City, qui comportera probablement des centres commerciaux futuristes, des stades et des installations de loisirs comme sa ville sœur à quelque 3 000 kilomètres de là.

S’exprimant lors d’une conférence de presse cette semaine, Akon a insisté: « Je sais que si je le mets là, ils vont trouver un moyen de se le permettre, car cela les motivera.

« Mais en fin de compte, lorsque vous créez une opportunité, les gens grandissent avec cette opportunité, les gens apprennent avec cette opportunité, les gens sont motivés par cette opportunité. »

La construction à Akon City en Ouganda devrait s’achever en 2036.

En septembre dernier, Akon a dévoilé les plans architecturaux de son projet au Sénégal et l’a décrit comme un «chez-soi» pour les Afro-Américains et la diaspora africaine.

Agé de 47 ans, de son vrai nom Aliaune Akon Thiam, a visité le site de Mbodienne avec des représentants du gouvernement et a détaillé les différents quartiers de la ville.

Il s’agit notamment d’un pôle technologique, d’une station balnéaire, de studios d’enregistrement et même d’un pôle cinéma surnommé Senewood – la réponse du Sénégal à Hollywood ou au Nigéria Nollywood.

Un hôpital et un poste de police seront construits dans la deuxième phase.

À l’époque, Akon a déclaré qu’il était incapable de nommer les donateurs qui ont fourni le financement en raison d’accords de non-divulgation.

Akon City Sénégal a été comparé à Wakanda de Black Panther (Photo: AkonCity.com)

Akon City Sénégal devrait utiliser une approche de « villes intelligentes », une combinaison de « dispositifs de l’Internet des objets (IoT), de solutions logicielles, d’interfaces utilisateur (UI) et de réseaux de communication », ce qui a valu des comparaisons avec la nation de Wakanda. de la superproduction Marvel Black Panther.

Les projets ambitieux de l’entrepreneur ont conduit à des spéculations sur la valeur nette d’Akon, mais, lorsqu’il a été interrogé auparavant par Nick Cannon, il est resté timide quant à savoir s’il était milliardaire.

Dans une interview avec l’hôte de Wild N ‘Out, Akon a répondu: « J’ai toujours eu l’impression que si vous deviez vous qualifier de milliardaire, je ne pense même pas que les milliardaires se qualifient de milliardaires. Parce que tu n’as aucune idée [how much you’re worth].

«Quand j’entends des trucs comme ça, ça me rend tellement triste parce que quand je voyage, je vois tellement de choses qui se passent. Tant de gens qui ont besoin de… des choses à résoudre. Et si vous avez un milliard de dollars à la banque, alors que vous avez tous ces gens qui souffrent, c’est fou pour moi.

«C’est comme un gaspillage d’un milliard de dollars.

La construction d’Akon City au Sénégal débutera cette année et devrait être achevée dans trois ans.

