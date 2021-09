Akon dit que R. Kelly doit repenser sa vie après une condamnation pour crimes sexuels

in

TMZ.com

Akon dit R. Kelly doit réévaluer tous ses choix de vie après avoir été condamné dans son procès fédéral pour crimes sexuels … mais il pense également qu’il y a encore un chemin vers la rédemption pour Kelly.

Nous avons eu l’artiste à LAX et lui avons posé des questions sur le verdict de culpabilité dans l’affaire Kelly, et s’il y a un retour de cela. Akon dit que Kelly doit faire une réflexion approfondie et parler à Dieu.

Il aura tout le temps pour cette conversation. Le chanteur en disgrâce regarde 10 ans à vie en prison lorsqu’il sera condamné l’année prochaine.

Et, bien que le jury ait déclaré Kelly coupable des 9 chefs d’accusation fédéraux – y compris les crimes sexuels, l’enlèvement, la traite des êtres humains, le racket et l’entrave à la justice – cela ne signifie pas que sa vie est terminée … aux yeux d’Akon, du moins.

Il nous dit que même Kelly a le droit d’essayer d’arranger les choses avec ses victimes. Il a également offert de sages conseils à ces survivants.

Bien sûr, les batailles juridiques du chanteur ne font que commencer. Kelly fait toujours face à un autre procès fédéral à Chicago… et à 2 autres procès d’État pour des accusations similaires.

Alors, est-il temps pour le public d’annuler une fois pour toutes les tubes de Kelly, maintenant qu’il a été condamné ? Akon a aussi des idées là-dessus.