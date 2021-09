Akon sur Michael K. Williams, les célébrités et les riches ont plus de mal que les pauvres

Toto Wolff et Christian Horner sont prêts à ajouter plus de voitures sur la grille, Wolff affirmant qu’une troisième voiture par équipe pourrait être une solution. Wolff et Horner conviennent tous deux que davantage de voitures devraient être ajoutées à la grille, le directeur de l’équipe Mercedes allant plus loin que l’opinion de Horner selon […] More