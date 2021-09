Aks Clothing cordes à Neha Dhupia en tant qu’ambassadrice de la marque pour sa collection de vêtements de maternité et d’allaitement

La gamme d’Aks comprend des caftans, des robes et des designs indo-occidentaux

Aks Clothing a choisi Neha Dhupia comme ambassadrice de sa collection pour lancer sa dernière gamme de vêtements de maternité et d’allaitement. Avec l’association, Aks vise à mener des campagnes sur toutes ses plateformes sociales et numériques. La campagne a été conceptualisée par Aks car elle aspire à devenir une destination mode unique pour toutes les futures mamans. La marque de mode, à travers cette campagne, souhaite que chaque mère expérimente la maternité avec style et confort et souhaite donc faire de même par le biais d’un engagement et d’une interaction actifs avec les parties prenantes, a déclaré la société.

Pour la campagne, la marque prévoit d’utiliser les médias sociaux et les médias numériques pour toucher un public plus large. « L’idéologie de la marque Aks et le nouvel assortiment éclectique de tenues adaptées à la maternité et à l’allaitement résonnent profondément avec la perception distincte et dynamique de la féminité de Neha », a ajouté la société. La nouvelle gamme d’Aks comprend des caftans, des robes et des modèles indo-occidentaux.

«La maternité consiste à rayonner et à se sentir confortable et positif. La maternité est en effet magique et elle exige des soins et un confort supplémentaires. C’est pourquoi Aks propose à toutes les futures mamans une gamme créative de tenues découpées dans un tissu absolument authentique, extrêmement doux et exceptionnellement élégant pour créer de belles robes respirantes. Qu’il s’agisse de la grossesse, de l’allaitement, de l’allaitement ou même de la période de transition post-grossesse, tout est pris en charge avec la collection de vêtements de maternité et d’allaitement d’Aks », a déclaré Dhupia.

« Les efforts de Neha Dhupia pour le mouvement Freedom to Feed sont louables. Le mouvement représente l’allaitement et le choix d’une mère de nourrir son bébé n’importe quand, n’importe où. Ces visions convergentes de Neha et d’Aks sont la principale raison pour laquelle cette campagne avait besoin de Dhupia comme visage. Aks a toujours envisagé de mettre l’accent sur des tenues confortables, exquises et élégantes pour les belles futures mamans. Avec le lancement de la toute nouvelle collection de vêtements de maternité et d’allaitement, Aks souhaite présenter une expérience à toutes les mères qui souhaitent conserver leur sensibilité à la mode alors qu’elles se lancent dans un nouveau voyage d’accueil de leurs petits humains dans ce monde », Nidhi Yadav, fondateur d’Aks, a ajouté.

