Akshat Sahu rejoint ShareChat en tant que directeur marketing

La plate-forme de médias sociaux ShareChat a annoncé lundi la nomination d’Akshat Sahu au poste de directeur du marketing. Dans son nouveau rôle, Sahu dirigera tous les efforts de marketing chez ShareChat, conduira la plate-forme vers une croissance plus accélérée au sein de la communauté des utilisateurs et créera une mémoire prioritaire dans la communauté de la marque et de la publicité, a déclaré la société. Chez ShareChat, il rendra compte à Ajit Varghese, directeur commercial, Moj et ShareChat.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans la stratégie de marque, le marketing, les études de consommation, la stratégie, les ventes et la gestion du compte de résultat, Sahu a travaillé avec des entreprises comme Disney – Star India dans les secteurs verticaux du sport et du divertissement et VIP Industries. Avant ShareChat, il dirigeait le marketing pour les sports émergents chez Star Sports, qui fait maintenant partie de Disney. Il a dirigé la stratégie marketing de divers sports indiens, notamment le football, le kabaddi, le hockey et le badminton. Il a également dirigé l’ensemble du marketing et de la stratégie de Channel [V] India dans son rôle précédent à Star India.

Akshat apporte un solide ensemble de compétences et son expertise en image de marque et en marketing ajoutera beaucoup de valeur à notre équipe, a déclaré Varghese. « C’est un leader marketing éprouvé doté d’un sens aigu de la stratégie, d’une connaissance approfondie des consommateurs et d’une concentration opérationnelle très efficace. Nous espérons qu’il apportera une valeur immense et répandra la réputation de notre marque à travers le groupe diversifié de parties prenantes alors que nous continuons à construire ShareChat sur notre stratégie à long terme », a-t-il ajouté.

« J’ai toujours été intrigué par la diversité de l’Inde et c’est une opportunité spéciale de travailler avec une entreprise pionnière des conversations en langue indienne dans l’espace Internet. Je suis impatient de contribuer à la croissance de l’entreprise avec mon domaine d’expertise principal et de faire de ShareChat un nom connu en Inde », a déclaré Sahu.

Ancien élève du Mudra Institute of Communications, Ahmedabad (MICA), Sahu a joué un rôle déterminant dans la création d’une culture sportive dynamique en Inde et dans un lien plus étroit avec le consommateur en libérant le potentiel des connaissances locales et de la communication dans diverses langues indiennes à travers le pays, le société a ajouté dans un communiqué.

