Akshay Kumar sur la montée des plateformes OTT pendant la pandémie

Akshay Kumar trouve OTT stimulant pour plusieurs acteurs qui pourraient se retrouver dans une position appropriée sur grand écran. OTT est devenu une plate-forme de divertissement hors du commun lorsque les cinémas ont été contraints de fermer et que plusieurs films ont choisi de ne sortir que sur ces chaînes.

L’acteur s’exprimant dans une interview de groupe sur la façon dont OTT a changé la donne pour beaucoup, a-t-il déclaré, la plate-forme a donné des opportunités à de nombreux “acteurs de personnage”. la moitié du temps et les acteurs qui ont gagné en visibilité ici ont toutes leurs dates réservées. Il a même dit que les grandes stars ont aujourd’hui des dates disponibles mais pas des « acteurs de caractère ». H a en outre reconnu qu’OTT a rendu l’industrie cinématographique plus démocratique, ouverte à tous et qu’un producteur n’a pas besoin de chahuter pour les rendez-vous d’une grande star car il aura toujours d’autres acteurs prêts à prendre sa place. “Stardom”, selon l’acteur de “Khiladi”, n’a pas d’importance s’il n’a pas de scripts de qualité.

Créditant le pouvoir du scénario sur le pouvoir des stars, il a déclaré qu’il ne manquait plus de bons scénarios et qu’il déterminerait ses dates pour se rendre au projet. L’acteur a plusieurs films dans la programmation, prêts pour une sortie en salles de Sooryavanshi au drame d’espionnage BellBottom. L’année dernière, Laxmii a obtenu une version OTT. Akshay craignait également que les tournages de dernière minute ne soient suspendus en raison de l’incertitude de la situation de Covid.

Prenant en compte à quel point il sera rentable de sortir des films dans les salles maintenant, l’acteur a déclaré qu’une grande partie des revenus provenait du Maharashtra et que seulement 50% d’occupation est autorisée, ils perdraient une part importante. Même si, il est prêt à prendre des risques, en espérant que Maharashtra s’ouvre avant la sortie du film.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait discuté de la question avec le CM du Maharashtra, il a déclaré qu’il était préférable que le CM prenne son appel en gardant à l’esprit la sécurité des personnes et les cas de Covid dans l’État.

En parlant du casting de Lara Dutta pour le film, Akshay Kumar était assez confiante dans le fait qu’elle avait la bonne structure corporelle, la bonne posture et la bonne pose pour jouer le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi.

Répondant en outre à la critique reçue par les producteurs de films pour lancer une actrice dans un personnage beaucoup plus âgé et un co-vedette masculin dans un personnage beaucoup plus jeune et opposé à une actrice encore plus jeune (Vaani Kapoor), il a estimé qu’il n’y avait pas de mal à cela car c’est un “personnage”. Il a également fait référence à Rakhi jouant le rôle de la femme d’Amitabh Bachchan dans Bemisal et de la mère dans Shakti et les deux films se passent bien.

La bande-annonce de BellBottom a été dévoilée la semaine dernière. Le film se déroule dans les années 1980 et parle d’un agent de RAW essayant de sauver des passagers pris en otage dans un vol. Le film arrive dans les salles le 19 août.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.