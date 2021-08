Akshay Paul rejoint Newgen Gaming en tant que co-fondateur et directeur marketing

Paul a travaillé avec des marques connues comme Ubisoft, Reliance Games et JetSynthesys, entre autres

La société de jeux et d’esports Newgen Gaming a nommé Akshay Paul en tant que co-fondateur et directeur du marketing (CMO). Dans son nouveau rôle, il dirigera le marketing, l’image de marque et les initiatives commerciales globales de l’entreprise. De plus, Paul travaillera en étroite collaboration avec les autres co-fondateurs et l’équipe de direction pour définir des stratégies, établir des partenariats et diriger les initiatives de marque et de marketing de l’entreprise.

«Notre plan est de développer rapidement l’entreprise et de contribuer à l’industrie de l’esport en évolution rapide. Avec son immense expérience, nous sommes convaincus qu’Akshay dirigera l’équipe pour marquer avec succès notre place dans l’écosystème croissant de l’esport », a déclaré Anurag Khurana, co-fondateur et PDG de Newgen Gaming.

Paul rejoint l’entreprise avec plus d’une décennie d’expérience dans la gestion des produits et du marketing. Il a travaillé avec des marques connues comme Ubisoft, Reliance Games et JetSynthesys, entre autres. Avant de rejoindre Newgen Gaming, Paul travaillait en tant que responsable marketing, GOQii. Il a également été associé à Reliance Jio Infocomm en tant que responsable marketing des jeux avant son passage chez GOQii.

«Je suis un joueur et un passionné d’esport depuis que je me souvienne. Ayant moi-même joué en compétition, je connais les sensations fortes du sport », a déclaré Paul. “Newgen Gaming – Penta Esports a des projets passionnants pour l’écosystème de l’esport en Inde. Je suis sûr que ce sera une expérience incroyable de travailler aux côtés de certains des meilleurs du secteur », a-t-il ajouté.

Newgen Gaming, fondée par Anurag Khurana, Kiran Noojibail, opère dans l’esport avec sa marque Penta Esports. La société vise à perturber l’écosystème en Inde avec une approche holistique du secteur, y compris les ligues, les tournois, le contenu.

