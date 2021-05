Akshay Tritiya 2021: signification, thème, date et horaires propices à Puja

La journée a changé la fortune de Sudama et de sa femme qui sont instantanément devenus immensément riches grâce aux bénédictions du Seigneur Krishna. (Image représentative)

La célébration d’Akshaya Tritiya chaque année principalement par la communauté hindoue et jaïn est remplie d’enthousiasme et de splendeur. Le jour qui est l’un des jours les plus importants et les plus propices du calendrier hindou tombe le 14 mai de cette année. On pense que les tâches accomplies en ce jour propice sont bénies par les pouvoirs divins et se révèlent toujours bénéfiques. Alors que toute la journée de ce festival est considérée comme propice et apte à prendre des décisions importantes, le temps entre 05h30 et 12h18 est encore plus propice.

Étant une nation extrêmement diversifiée et multiculturelle, différentes parties du pays célèbrent le même festival sous différents noms à travers les États. Alors que dans l’état du Chhattisgarh, le festival est populaire sous son nom Akti, dans les états occidentaux du Rajasthan et du Gujarat, le festival est connu sous le nom d’Akha Teej.

Signification et signification d’Akshay Tritiya

Alors que la première partie du nom Akshay signifie éternel et sans fin, Tritiya doit son origine au fait que le festival est célébré le troisième jour du Vaishakha pendant Shukla Paksha. Le festival est associé à plusieurs croyances, l’une étant que le jour est le début de la Treta Yuga (ère). Pour certains, le jour est également significatif car c’est le même jour que le fleuve le plus puissant et le plus sacré du Gange est descendu sur Terre en accomplissant la prière du roi Bhagiratha qui voulait aider ses ancêtres à atteindre le salut.

Le Seigneur Krishna est également associé à ce festival car c’est le même jour que son cher ami d’enfance Sudama lui rendit visite dans son palais Mathura. En échange du poing rempli de riz offert par son ami, on pense que le Seigneur Krishna a partagé une grande partie de sa richesse à son pauvre ami. La journée a changé la fortune de Sudama et de sa femme qui sont instantanément devenus immensément riches grâce aux bénédictions du Seigneur Krishna.

En raison de la légende Sudama-Lord Krishna, les habitants des communautés hindoues et jaïns tentent également leur chance en investissant leur richesse dans l’or et d’autres investissements. Semblable au festival de Dhan Teras, ce festival observe également d’énormes foules de gens devant les bijouteries en attente d’acheter leur part d’or. Beaucoup d’autres achètent des voitures, des maisons, des propriétés et d’autres biens remarquables ce jour-là pour obtenir les bénédictions du Seigneur Krishna.

