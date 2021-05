Akshaya Tritiya 2021: Comment acheter de l’or numérique au milieu du verrouillage de Covid-19

Dans l’ensemble, le prix de l’or est stable sur une période de 12 mois et est également inférieur d’environ 10000 Rs par rapport à ses sommets d’août 2020.

A l’occasion d’Akshaya Tritiya 2021, le prix de l’or en Inde est quasiment au même niveau que celui observé lors de l’Akshaya Tritiya 2020. Le prix de l’or au dix gramme se situe actuellement autour de Rs 47000 après s’être remis des plus bas d’environ Rs 43 000 dans un passé récent. Même les prix à terme de l’or sur MCX ont commencé à se renforcer récemment. «Le prix de l’or MCX continue d’afficher une solide performance après une grande explosion des données de la masse salariale non agricole aux États-Unis. Après avoir atteint un plus bas de plus de deux semaines à Rs 46,462, MCX Gold a inversé le cours actuel autour de Rs 47,900. La résistance immédiate est à Rs 48250 puis à Rs 48360. Ainsi, un trading cohérent au-dessus de Rs 48400 ouvrira des portes pour Rs 49000 – Rs 49700 », déclare Rahul Gupta, responsable de la recherche – Devises, Emkay Global Financial Services.

Dans l’ensemble, le prix de l’or est stable sur une période de 12 mois et est également inférieur d’environ 10000 Rs par rapport à ses sommets d’août 2020. Sera, il y aura assez d’achat d’or sur Akshaya Tritiya 2021 au milieu de Covid-19 reste à voir. «Akshaya Tritya a chuté le 26 avril en 2020 et les ventes ont été faibles en raison de l’environnement difficile. Cependant, en 2021, les mêmes facteurs persistent car il y a un verrouillage à l’échelle de l’État, la plupart des bijouteries sont fermées, la demande physique d’or reste modérée. Ainsi, en ces temps incertains, le sentiment des acheteurs est faible devant Akshaya Tritiya. Les clients préfèrent désormais survivre et économiser de l’argent en cas d’incertitude », déclare Ketan Kothari, directeur d’Augmont.

Selon Motilal Oswal Financial Services, «les prix se sont consolidés au cours des derniers mois et ont récemment rattrapé leur élan et sont revenus à environ 1800 $ sur le COMEX où nous sommes à l’aise de suggérer d’acheter pour une perspective courte à moyenne ciblant de nouveaux sommets à vie vers 2050 $ suivis de 2200 $. Sur le front intérieur, la correction des prix post-budget est un bon niveau à saisir une fois de plus pour un objectif immédiat vers Rs 50 000 et finalement atteindre de nouveaux sommets de Rs 56 500 et plus au cours des 12 à 15 prochains mois »

Or numérique

Le verrouillage se poursuit dans la plupart des villes et l’achat d’or numérique peut être une option que les investisseurs peuvent explorer. En tant qu’acheteur d’or, différentes options sont disponibles sur le marché – Sovereign Gold Bond, Gold ETF, Digital Gold ou l’or physique lui-même sous forme de bijoux, de pièces d’or ou même de lingots. Acheter de l’or en ligne via des applications ou des sites Web est également possible maintenant. Les pièces d’or, les lingots et les bijoux sont disponibles en ligne sous le nom de «Digital Gold». Stock Holding Corporation of India propose «GoldRush» sur son site Web, tandis que Motilal Oswal propose «Me-Gold». L’avantage qu’ils offrent est que l’on peut posséder de l’or avec un investissement initial très faible dans l’or numérique.

«Avec la plate-forme Augmont Digi Gold, 24K Gold peut être acheté en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an avec un montant aussi bas que Re 1. Le client peut prendre livraison physique de l’or à leur porte. et leur Digi Gold est stocké en toute sécurité et est également assuré à 100% », déclare Kothari.

De même, dans le cas de l’or Paytm, l’or pur 24 carats peut être acheté pour un montant allant jusqu’à Rs 1 crore et l’acheteur peut prendre livraison de l’or physique. L’or Paytm peut également être accumulé via Gold SIP en tant qu’option d’épargne régulière.

Digital Swiss Gold (DSG) est une autre option pour acheter de l’or numérique. Selon la société, DSG propose une plate-forme rentable offrant une propriété d’or physique numérique, mobile et utilisable. La société propose un moyen moderne d’acheter et de conserver de l’or numériquement en Suisse pour des économies à long terme, ainsi que de vendre et d’envoyer de l’or via une application mobile. Selon les informations de la société, en supprimant les intermédiaires et en s’approvisionnant directement auprès des raffineries suisses, DSG économise généralement jusqu’à 10% à ses clients par rapport aux prix de l’or indien publiés.

Le prix de l’or augmentera-t-il?

Les prix de l’or dans le monde post-pandémique continueront de dépendre de plusieurs facteurs tels que la croissance économique mondiale, les taux d’intérêt, la hausse des rendements américains, l’inflation, etc. Ce qui est important, c’est de se diversifier avec 5 à 10% de son portefeuille en or, de préférence par le biais d’investissements papier-or.

Voici ce que Nirav Karkera, responsable de la recherche, Fisdom a à dire aux investisseurs en or en 2021. «Bien qu’une allocation stratégique à l’or ait beaucoup de sens, le contexte économique actuel peut également créer une utilisation pour une allocation tactique à l’actif. Nous voyons les banques centrales et les gouvernements mondiaux faire pression pour la croissance économique, mais au prix de déficits plus élevés et de bilans stressés. Les principaux risques qui se profilent à l’horizon comprennent des tendances de reflation plus rapides que prévu et des valorisations exorbitantes des actions, tirées par l’abondance de liquidités et le passage aux actifs à risque. Ces risques appuient la proposition d’une allocation stratégique à l’or, du point de vue de l’atténuation des risques. La forte demande des marchés émergents en reprise comme l’Inde, associée à l’intérêt d’achat continu des banques centrales mondiales, renforce les arguments en faveur de l’or du point de vue de l’amélioration des performances. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.