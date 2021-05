Akshaya Tritiya 2021: Devriez-vous envisager d’investir dans l’or via des ETF au lieu de l’or physique pour la création de richesse?

En Inde, l’or est considéré comme la classe d’actifs incontournable en période d’incertitude.

L’achat d’or pendant Akshaya Tritiya ou d’autres occasions similaires fait partie de la tradition indienne. Il existe différentes façons d’investir dans l’or.

Chintan Haria, responsable de la stratégie et du développement de produits, ICICI Prudential AMC déclare: «Ce que l’on oublie souvent, c’est qu’il existe une meilleure forme d’investissement dans l’or sans avoir à se soucier de l’aspect sécurité – via l’ETF Gold ou l’or papier.»

Les ETF sur l’or investissent dans des lingots d’or, ce qui est similaire à l’investissement dans le métal physique, mais est détenu sous forme électronique. Les experts disent que les investisseurs peuvent acheter aussi peu qu’une unité et que les dépenses qui y sont associées ont tendance à être beaucoup plus faibles par rapport à l’investissement physique en or.

Haria déclare: «En termes d’allocation de portefeuille, les investisseurs pourraient envisager d’allouer 10% au métal jaune. De plus, dans le cadre du verrouillage actuel, il est facile d’acheter des ETF Gold dans le confort de votre maison via le site Web ou les applications mobiles. »

Pourquoi choisir des ETF d’or au lieu de l’or physique pour la création de richesse?

Selon les experts du secteur, une allocation d’actifs optimale est importante pour la création de richesse à long terme et l’or est l’une des classes d’actifs qui font partie du portefeuille.

Haria déclare: «Lorsqu’il s’agit d’investir dans l’or, les ETF sur l’or offrent de multiples avantages. Les ETF sur l’or permettent aux investisseurs de s’exposer à l’or de manière rentable. Il n’ya pas lieu de s’inquiéter de la pureté de l’or, des tracas de stockage, et des transactions comme on peut acheter et vendre sur les bourses, à tout moment pendant les heures de négociation de la journée.

Voici comment les ETF sur l’or se comparent à l’or physique;

Voici comment les ETF sur l’or se comparent à l’or physique;

Paramètres

Or physique

ETF sur l’or

Investissement

Disponible dans la dénomination standard de 1 / 10gms

Aucune dénomination standard ici. Commence avec une unité aussi faible que 1 g, soit environ Rs 50.

Faire des frais

10-20% du coût total

Pas de frais

Pureté de l’or

Aucune garantie sur la pureté

99,5% de pureté d’or

Tarification

Les prix ne sont jamais uniformes, varient d’un bijoutier à l’autre

Les prix sont conformes aux normes internationales et sont transparents. Pas de place pour une tarification variable

Impôt sur la fortune

Un impôt sur la fortune d’un pour cent est applicable si la valeur de l’or physique possédé par un individu est supérieure à 30 INR lakhs

N’est pas applicable

Retour

Est calculé comme suit: Prix actuel d’un or moins prix d’achat plus frais de fabrication d’un ornement

Le rendement est calculé en prenant la valeur liquidative actuelle (le prix d’une unité d’or négociée en bourse) moins la valeur liquidative d’achat

Coût de stockage

Les frais engagés sur les casiers bancaires

Rien. Les parts d’ETF sont détenues sous forme électronique / démat

Liquidité

Peut être acheté auprès de bijoutiers ou de banques, mais l’échange n’est possible que par l’intermédiaire de bijoutiers

L’achat / la vente de l’ETF d’or est beaucoup plus facile car il est négocié sur les bourses – NSE et BSE

Gains en capital à court terme

S’il est détenu pendant moins de 3 ans, l’impôt sur le gain en capital à court terme est conforme à la dalle de l’impôt sur le revenu.

Identique à l’or physique

Gains en capital à long terme

En cas de vente sur bénéfice après 3 ans, une taxe sur la plus-value de 20% avec indexation est applicable

Identique à l’or physique

Il y a environ un mois, l’or est descendu à environ 10 000 roupies de rabais pour atteindre des sommets records et a repris de l’élan.

Cependant, les experts disent qu’une autre vague de covid pourrait redonner à l’or un coup de fouet – est-ce donc le bon moment pour y investir maintenant?

Haria déclare: «Après la récente correction, nous sommes positifs sur l’or sur la valorisation relative des capitaux propres et de la dette. Puisqu’il existe une possibilité de hausse de l’inflation et que l’or sert de couverture contre l’inflation, les investisseurs peuvent envisager une allocation d’environ 10% à l’or dans leur portefeuille. » Cela dit, selon ses besoins, on peut envisager d’investir via la voie SIP.

Selon les dernières données de l’AMFI, les flux mensuels des ETF Gold ont augmenté de 35 pour cent (MoM) en mars 2021. Il indique que les investisseurs semblent s’être tournés vers les ETF Gold. Il en est ainsi parce que, ajoute Haria, «avec la montée de l’incertitude provoquée par la deuxième vague de la pandémie, il est très probable que des investisseurs avisés auraient augmenté leur allocation au métal jaune. En Inde, l’or est considéré comme la classe d’actifs incontournable en période d’incertitude.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.