Akshaya Tritiya: C’est le bon moment pour acheter de l’or en raison de la récente baisse des prix; support solide à Rs 45,500 par 10 g

Il existe une tradition d’achat d’or sur Akshaya Tritiya car on pense que l’achat du métal jaune à cette occasion apporte la prospérité et plus de richesse dans la vie.

Par Jigar Trivedi

Le mot Akshayya signifie sans fin dans le sens de la santé, de la richesse, de la prospérité, de l’espoir, de la joie, de la positivité et du succès. Ce festival est célébré par les hindous et les jaïns. Akshaya Tritiya est considérée comme très propice dans de nombreuses régions de l’Inde pour les nouvelles entreprises, les mariages et les investissements coûteux comme la maison et l’or. Akshaya Tritiya est synonyme de chance et de succès. Il existe une tradition d’achat d’or ce jour-là, car on pense que l’achat du métal jaune à cette occasion apporte la prospérité et plus de richesse dans la vie. On pense également que l’or, acheté ce jour-là, ne diminuera jamais et continuera de croître ou de s’apprécier.

Aujourd’hui, nous célébrons Akshaya Tritiya. Ceux qui envisagent d’acheter de l’or pour un investissement à long terme, il y a de bonnes nouvelles. L’or sur le MCX pour le contrat de juin est en baisse continue depuis quatre sessions. C’est une bonne occasion d’acheter de l’or car l’histoire fondamentale à long terme est bien intacte. À court terme, l’or pourrait reculer en raison du rebond du dollar américain, mais les perspectives à moyen et long termes sont toujours optimistes. C’est donc le meilleur moment pour continuer à accumuler de l’or à chaque plongeon.

La base est solide pour un certain nombre de raisons fondamentales. Même après un rendement énorme de 25% en 2019 et de 28% en 2020, nous nous attendons à ce que le contexte fondamental solide soutienne le rallye de MCX Gold. La hausse de l’inflation devrait être favorable au métal jaune, ce qui implique que la demande d’investissement pour l’or augmentera probablement dans les mois à venir. Nous devons surveiller attentivement le dollar, car la trajectoire globale est à la baisse, les rendements des bons du Trésor américains plus élevés, la demande de fonds négociés en bourse (ETF) se redresse et les taux d’intérêt mondiaux baissent.

Augmentation des cas de coronavirus en particulier, en Inde, au Japon et en Indonésie, soutien continu de la liquidité par les banques centrales comme la PBoC, la Fed, la BoJ et la BCE, la hausse des anticipations inflationnistes, les économies qui se développent grâce à la dette, les guerres commerciales entre l’Australie / l’UE / les États-Unis et la Chine , et quelques autres facteurs continuent de stimuler le sentiment et de plaider en faveur d’une hausse des prix de l’or.

La partie délicate est les restrictions de verrouillage liées à Covid-19 en Inde, car de nombreuses régions du pays ont imposé des verrouillages stricts et la libre circulation est sévèrement punie. La génération dite du millénaire pourrait trouver d’autres moyens d’acheter de l’or plus attrayants que les traditionnels, par exemple acheter une obligation souveraine en or, de l’or numérique, un ETF ou un MCX BullDex.

Dans l’ensemble, cette Akshaya Tritiya, est un bon moment pour aller longtemps dans l’or puisque les prix se sont corrigés récemment; Cela dit, l’image à long terme semble toujours optimiste pour le métal jaune. Nous réitérons le prix cible de l’or autour de Rs 49 000 par 10 g et Rs 51 500 par 10 g pour cette année et recommandons d’accumuler à chaque baisse. D’un autre côté, Rs 45 500 par 10g est un support solide.

(Jigar Trivedi est analyste de recherche fondamentale chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.