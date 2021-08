Aksys Games partage un premier regard sur “Capcom et SNK” inspiré de la grève de Blazing Arcade Fighter

Si vous avez de bons souvenirs de jeux de combat de pixels 2D et que vous souhaitez parfois revenir à cet âge d’or, vous voudrez peut-être garder un œil sur Frappe flamboyante édité par Aksys Games et développé par RareBreed Makes Games.

Nous avons entendu parler de celui-ci pour la première fois en mai et maintenant, dans une mise à jour, l’équipe a publié une bande-annonce de premier aperçu. Cela ne cache pas le fait qu’il s’inspire beaucoup des classiques tels que la série Street Fighter de Capcom :

Voici quelques informations supplémentaires, gracieuseté de notre précédent post :

“Blazing Strike dispose d’un système à 4 boutons avec six attaques normales: coups de poing et de pied légers, moyens et lourds, ainsi que trois mouvements de défense: bloquer, garder et parer. Un Rush Trigger permet aux combattants d’exécuter des attaques et des mouvements rapides, mais son utilisation videra lentement le Rush Meter, envoyant le personnage dans un état temporaire de groggy. Cela permet aux joueurs d’exécuter des combos passionnants tout en ayant à gérer le Rush Meter. Le jeu comprendra trois modes de jeu : Mode Histoire, Mode Arcade et Mode VS , avec entraînement, combat et match en ligne via Persona AI, et jeu en ligne optimisé par GGPO.”