Al-Ahly bat remporte sa huitième Supercoupe de la CAF

22/12/2021 à 21h00 CET

L’Al-Ahly L’égyptien a atteint son 8e Supercoupe de la CAF (Confédération Africaine de Football) et deuxième d’affilée, à battre le Raja Casablanca marocain aux tirs au but (1-1) au stade Ahmed ben Ali de Doha.

Al-Ahly a porté le match en prolongation avec un but à la 90e minute de Taher Mohamed pour neutraliser le but de Yasser Brahim qui a donné l’avantage au Belge Marc Wilmots à la 13e minute.

Lors des tirs au but qui ont suivi, les deux équipes ont marqué les cinq premiers tirs, mais la décision dans le sixième Abdelilah Madkour a remis le trophée à l’équipe dirigée par l’entraîneur sud-africain Pitso Mosimane.

L’équipe égyptienne s’est imposée comme la plus récompensée de la Supercoupe de la CAF avec huit titres. Joignez-le à ceux réalisés en 2002, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 et en mai dernier. Le Zamalek également égyptien, avec quatre couronnes, est la deuxième équipe avec le plus de triomphes dans le trophée.

Le Raja Casablanca aspirait à sa troisième Supercoupe de la CAF après celles remportées en 2000 et 2019.