Al-Attiyah mène le prologue avec Sainz à l’affût

01/01/2022

Act à 10h36 CET

Nasser Al-Attiyah (Toyota) hil a inauguré le Rallye Dakar 2022 en réalisant le meilleur temps de l’étape de prologue, qu’il a dominée devant Carlos Sainz (Audi). Ils étaient les deux coureurs les plus rapides sur la spéciale d’un peu moins de 19 kilomètres, qui servait d’apéritif et qui établit l’ordre de départ de la première étape, demain dimanche, dans le désert de Ha’il.

Le sable a déjà été le protagoniste du prologue, qui Al-Attiyah, triple vainqueur du Dakar, a dominé avec 12 secondes d’avance sur Sainz, Il est également triple champion de rallye, qui a parcouru ses premiers kilomètres sans encombre avec la nouvelle et futuriste Audi RS Q e-tron propulsée par l’énergie électrique.

En tant que vainqueur du prologue d’Al-Attiyah, vous pourrez choisir votre position de départ pour la première étape, dans une journée qui comptera déjà 337 kilomètres de spéciale chronométrée.

Sainz Il s’est montré satisfait à l’arrivée après le lancement de l’Audi : « Nous avons simplement essayé de faire une étape sans problème et nous sommes heureux d’y être parvenus. Nous verrons ce qui se passera cette année », a-t-il commenté à l’arrivée. Son copilote, Lucas Cruz a expliqué que « ça a été un premier contact avec la course, varié en surface, qui je pense sera un peu le tonique de la course. On prend un peu l’air dans la voiture. Le premier jour C’était bien, on est content. Mais ce n’est que 1% de toute la course. «

Loeb a terminé cinquième avec le BRX Hunter, tandis que son coéquipier, Nani Roma, a été classé septième. Peterhansel Il a été exclu de ce top 10 qui choisit la position de départ, après avoir abandonné 1:12. « Aujourd’hui, la stratégie était de rouler lentement, sereinement, de vérifier que tout fonctionnait correctement et de ne pas rentrer dans le top dix », a déclaré ‘Monsieur Dakar’, détenteur de 14 statuettes Touareg après avoir remporté six victoires en moto et huit en voiture, le dernier d’entre eux dans la dernière édition.

Avant-propos :

Liaison Djeddah-Ha’il (19 km) 595 km.

1. AL-ATTIYAH – BAUMEL (TOYOTA) 00:10:56

2. SAINZ – CRUZ (AUDI) à 12 ans

3. BARAGWANATH – CREMER (SIÈCLE) à 36 ans

4. LATEGAN – CUMMINGS (TOYOTA) à 36 ans

5. LOEB – LURQUIN (BRX) à 37 ans

6. AL RAJHI – ORR (TOYOTA) à 47 ans

7. ROME – HARO (BRX) à 49

8. DE VILLIERS – MURPHY (TOYOTA) à 50

9. PRZYGONSKI – GOTTSCHALK (MINI) à 1:01

10. TERRANOVA – OLIVERAS (BRX) à 1:06