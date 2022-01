Al-Attiyah, pénalisé de 5 minutes

01/11/2022 à 20:17 CET

Le pilote qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux), leader exceptionnel du général automobile Dakar 2022, a été pénalisé ce mardi avec cinq minutes pour les commissaires de course pour avoir pris le temps de boucler la ceinture de sécurité alors qu’il s’élançait après avoir changé une crevaison lors de la huitième étape, qui s’est déroulée lundi.

Les commissaires sportifs rapportent qu' »ils ont eu connaissance d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant que la voiture n°201 (celle d’Al-Attiyah et de son copilote, Mathieu Baumel) a dû s’arrêter sur la huitième étape en raison d’une crevaison. pilote et copilote) a changé le pneu, est remonté dans la voiture et cela a démarré immédiatement. Les stewards considèrent que le temps écoulé entre le retour à l’habitacle et le départ était trop court pour boucler correctement les ceintures de sécurité de l’équipage. «

Et ils ajoutent que « conformément à l’article 13.3.5 du règlement, les commissaires ont demandé les images de la caméra de surveillance de la caméra de surveillance embarquée (OBSC) à l’organisateur pour complément d’enquête ».

« La vidéo OBSC reçue par les stewards montre sans aucun doute qu’immédiatement après être monté dans le véhicule, le pilote a mis le véhicule en marche. De plus, la vidéo montre que l’équipage a été occupé pendant 1 minute et 45 secondes à boucler correctement les ceintures de sécurité, » ajoutent-ils.

« Pendant une courte période, le copilote a même tenu le volant pour donner au conducteur la possibilité de boucler sa ceinture de sécurité », précisent les commissaires.

Ils rappellent également que le règlement des sports de rallye tout-terrain « est très clair dans son article 48.1, qui stipule qu’à chaque fois qu’un véhicule est en mouvement sur tout type de secteur sélectif et jusqu’à l’arrêt de contrôle, l’équipage doit porter des casques homologués, les vêtements de sécurité et faire boucler correctement les ceintures de sécurité. »

Par conséquent, les commissaires concluent que « le comportement de l’équipage constitue une infraction au règlement » et qu’il a également « obtenu un avantage de temps de 1h45 minutes pour son comportement non conforme. Il est nécessaire d’imposer une sanction qui compense l’avantage de temps », en l’occurrence de cinq minutes.

Après cette sanction, Al Attiyah reste en tête de la voiture, bien qu’il mène de 39:05 minutes sur le deuxième, le Français Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), reste en 34:05.