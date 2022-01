01/02/2022 à 12:46 CET

le qatari Nasser Au–Attiya (Toyota) n’a pas hésité en navigation, ce qui a fait que les Espagnols Carlos Sainz Oui Luc Croix (Audi) ont été perdus, et il s’est également imposé lors de la deuxième journée de course automobile au Dakar, déjà devant son principal poursuivant, le Français, au classement général par 12 minutes et 44 secondes. Sébastien Loeb (Bahreïn Raid Xtreme).

Parmi les candidats à la victoire, seul le Français, accompagné de son copilote, le Belge Fabien Lurquin, ils ont su répondre à la domination des qatariens lors d’une première journée de vraie compétition au cours de laquelle le sixième point de contrôle, 280 kilomètres sur les 334 chronométrés, a fait des ravages d’abord en motos puis en voitures.

le sud-africain Giniel de Villiers (Toyota) a terminé troisième à 32 minutes et 43 secondes de son coéquipier Al-Attiyah.

Avec ces trois pilotes déjà à l’arrivée, Sainz Oui Croix ils sont toujours perdus en essayant de trouver le point de contrôle et pourraient perdre plus de deux heures le deuxième jour. Mauvaise journée pour Audi puisque son partenaire, le Français Stéphane Peterhansel, a dit au revoir à toutes ses options après avoir cassé la suspension arrière de la voiture au kilomètre 153.