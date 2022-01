Al-Attiyah prend la première bouchée dans les voitures ; Sainz perd plus de deux heures

01/02/2022

Le à 17:02 CET

.

le qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) n’a pas hésité en navigation, ce qui a fait que les Espagnols Carlos Sainz Oui Lucas Cruz (Audi) ont été perdus et ont pratiquement dit adieu à leurs chances de victoire en se plaçant à 2 heures, sept minutes et 7 secondes de la tête, et ils ont également prévalu lors de la deuxième journée de compétition, menant la voiture générale de 12 minutes et 44 secondes. son principal persécuteur, les Français Sébastien Loeb (Bahreïn Raid Xtreme).

Parmi les candidats à la victoire, seul le Français, accompagné de son copilote, le Belge Fabien lurquin, ils ont su répondre à la domination des qatariens lors d’une première journée de vraie compétition au cours de laquelle le sixième point de contrôle, 280 kilomètres sur les 334 chronométrés, a fait des ravages d’abord en motos puis en voitures.

tchèque Martin Prokop (Benzina Orlen) a terminé troisième de l’étape 21 minutes et 21 secondes derrière Al-Attiyah.

Avec ces trois pilotes déjà à la ligne d’arrivée, Sainz Oui Croix ils ont mené le groupe de favoris qui ont été perdus lors de la recherche du sixième point de contrôle. L’Audi GPS a montré les tours continus en essayant de trouver la bonne piste, avec la difficulté supplémentaire que les fortes pluies qui sont tombées pendant la nuit à Ha’il ont effacé les références qui figuraient dans les roadbooks. Il restait 2 heures, 6 minutes et 23 secondes par rapport à Al-Attiyah à ce stade.

Journée noire pour Audi et son véhicule hybride innovant, qui dit adieu à toutes les options gagnantes et non aux problèmes de fiabilité que l’on pouvait supposer au début de l’essai ; Qu’à partir de maintenant et jusqu’au 14 janvier, date de la fin du test, ils devront tester. Mattias Ekström Il s’est également perdu, bien qu’il ait trouvé la route plus tôt et qu’il ne soit parti « que » 1 heure et 22 minutes.

De son côté, le Français Stéphane Peterhansel, vainqueur du Dakar à 14 reprises – six en motos et huit en autos – a cassé la suspension arrière de sa voiture au kilomètre 153 de la spéciale, alors qu’il était en deuxième position aux feuilles de temps, et a dû attendre d’être assisté.

Le premier espagnol de l’étape ce dimanche était Nani Rome (Bahreïn Raid Xtreme). Le vainqueur en motos en 2004 et en autos en 2014 a également eu des problèmes de navigation et a laissé 1h17’45 » au-dessus de la tête. Un temps qui, ajouté aux 49 secondes de la première journée après avoir eu des problèmes avec une porte qui s’est ouverte au milieu de la spéciale, a considérablement diminué ses options pour se battre pour la victoire finale.

Oui, il y avait une présence espagnole parmi les premières positions, avec le copilote Armand monléon -ex de Gérard Farres en véhicules légers- guide de l’Argentine Lucio Alvarez (Overdrive Toyota) à la quatrième place, à 26’31” à partir de Au–Attiya.

En plus de Brochet, deux autres Argentins ont terminé dans le top 11 dans une étape chaotique. Sébastien Halpern (Mini X-Raid), 6e à 28’16 & rdquor; Oui Orlando Terre-Neuve, avec le copilote espagnol Daniel Oliveras, du 11 au 48,21 & rdquor; Ils ont complété la bonne performance du pays sud-américain.

Les cinq premiers de la spéciale :

un – Nasser Al Attiyah (CAT-Toyota) : 3h19’57 & rdquor;

deux – Sébastien Loeb (FRA-Bahrain Raid Xtreme) : à 12’7 & rdquor;

3 – Martin Prokop (CHE-Benzina Orlen) : à 21’21 & rdquor;

4 – Lucio Alvarez (ARG-Overdrive Toyota) : à 26’31”

5 – Vladimir Vassiliev (Équipe RUS-VRT) : à 27’52 & rdquor ;.

Les cinq premiers classés en auto générale :

un – Nasser Al-Attiyah (CAT-Toyota) : 3h50’53 & rdquor;

deux – Sébastien Loeb (FRA-Bahrain Raid Xtreme) : à 12’44 & rdquor;

3 – Martin Prokop (CHE-Benzina Orlen) : à 22’39 & rdquor;

4 – Lucio Alvarez (ARG-Overdrive Toyota) : à 27’52”

5 – Vladimir Vassiliev (Equipe RUS-VRT) : à 28’58 » –

19 – Nani Rome (ESP- Bahrain Raid Xtreme) : à 1h18’34 & rdquor;

vingt-et-un – oscar Puissant (Equipe ESP-Astara) : à 1h25’20 & rdquor;

29 – Carlos Sainz (ESP-Audi) : à 2h7’7 & rdquor ;.