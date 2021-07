Al-Attiyah remporte sa quatrième Baja Spain-Aragon

24/07/2021 à 19h33 CEST

Le pilote qatari Nasser Al-Attiyah atteint ce samedi son quatrième victoire en Baja Spain-Aragon en terminant devant le Suédois Mattias Ekström, seconde à 4 minutes et 40 secondes, et à l’Arabie saoudite Yazeed Al Rahji, troisième à 6h15.

Le poker du pilote qatari a été facilité par d’importants problèmes subis par le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, hanté par le malheur du dernier jour.

Al-Attiyah avait été le plus rapide dans le tronçon Monreal del Campo-Santa Eulalia et a éloigné Loeb de plus d’un minute au général quand les deux se battaient pour la victoire finale.

Dans la spéciale la plus longue de la course de Teruel, celle de Bañón-Cuevas Labradas (209 km), Loeb a commencé son attaque et s’est éloigné d’Al-Attiyah en 2 minutes et 43 secondes lors du passage du troisième point de contrôle intermédiaire. Mais à partir de ce moment commença le calvaire pour le pilote français.

Loeb a subi la casse du direction assistée BRX et plus tard un piquer, avec lequel il a perdu toutes les options de victoire et aussi le podium. Nasser Al-Attiyah, qui a également subi des crevaisons dans la spéciale et a terminé avec les pneus à la limite, a remporté une victoire qui s’est décidée dans les derniers kilomètres de la dernière spéciale.

Le meilleur espagnol de la XXXVII édition de la Baja a été Jeanne “Nani” Rome, en cinquième position à 7’08” du vainqueur.