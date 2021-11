Al B. Bien sûr ! Dit que son cousin Christopher Williams est dans le coma

Christopher Williams (.)

*Malheureusement, nous avons des nouvelles pas très bonnes à rapporter sur le soulman des années 80 Christophe Williams. Chanteur et personnalité de la radio Al B Sure! a posté sur son Instagram la nouvelle choquante que Williams est dans le coma.

Sûr! – dont le vrai nom est Albert Joseph Brown III – n’a pas approfondi les raisons médicales derrière la situation apparemment désastreuse de Williams.

Tout ce que nous savons à l’heure actuelle, c’est que bien sûr ! a alerté les fans de l’état de Williams avec une publication des deux ensemble dans des moments plus heureux.

« S’il vous plaît, priez pour mon plus beau frère jumeau dans le coma », a-t-il écrit.

Pour ceux qui ne le savaient pas, Al B. Sure!, 53 ans, et Christopher Williams, 54 ans, sont liés dans la vraie vie. Bien qu’ils se réfèrent les uns aux autres comme des frères, ils sont en fait des cousins. (pas étonnant qu’ils favorisent.)

Williams a sorti quatre albums studio depuis ses débuts en 1989. Il est le neveu de la légendaire chanteuse de jazz Ella Fitzgerald et père de trois enfants, dont l’un partage avec l’actrice Stacey Dash.

Williams avait un certain nombre de chansons en tête des charts R&B américains à la fin des années 1980 et au début des années 1990, y compris des tubes comme « Talk to Myself », « I’m Dreamin’ », « Promises, Promises » et « Every Little Thing You Faire. »

Les détails concernant l’état de santé de Williams, sa localisation ou la cause de son problème médical soudain sont rares pour le moment, laissant les fans avec peu de choses à faire en dehors de l’appel initial d’Al B. Sure à des prières et des vœux pour le rétablissement de son cousin bien-aimé . Nous vous fournirons plus d’informations dès qu’elles seront disponibles.

Veuillez envoyer une prière pour Christopher Williams