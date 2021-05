Al Franken met en garde contre un système de désinformation “ très dangereux ” ⋆ .

Ancien sénateur Al Franken a fait une rare apparition dans les journaux télévisés lundi matin et s’est entretenu avec les co-présentateurs de CNN New Day Brianna Keilar et John Berman sur un certain nombre de sujets politiques du jour. Mais c’est son avertissement désastreux de notre paysage médiatique politique actuel qui est probablement le plus inquiétant, du moins pour les lecteurs d’un site Web qui couvre l’intersection des médias et de la politique.

Après avoir parlé de l’état actuel de l’économie Covid et d’un rapport sur l’emploi terne la semaine dernière, Keilar a demandé à son invité à quoi ressemblaient les perspectives désormais inévitables de pro-Trump. Elise Stefanik remplaçant Rep. Liz Cheney en tant que président de la conférence. «Quand vous regardez cela, évidemment, nous voyons l’état du parti, mais que vous dit-il de l’état de l’union, de l’état de la démocratie américaine?

«Nous avons dans ce pays une situation sans précédent où nous avons deux systèmes d’information, et l’un d’eux est la désinformation», a répondu Franken, ignorant le drame spécifique du leadership républicain de la Chambre et se concentrant plutôt sur le GOP en général, et en particulier ils sont informés.

“Les républicains du Congrès semblent terrifiés par le peuple Trump et croient que la seule façon de se faire élire est d’obtenir ces 84%, 85% des gens qui soutiennent Trump”, a-t-il poursuivi. «Peu importe quelle est la confiance. Peu importe que ce soit antidémocratique et pratiquement trahison, et c’est une situation très, très dangereuse dans laquelle nous nous trouvons, dans ce pays.

Plus tard dans le segment, on lui a demandé de donner son avis sur les récents commentaires de James Carville qui a critiqué la «politique des salons de la faculté» et a prétendu que la «réveil» était un problème sérieux pour les membres du parti démocrate vers lequel Franken est devenu l’ancien sénateur Paul Wellstone, qui était un mentor politique de Franken jusqu’à sa mort prématurée.

«Paul Wellstone a été réélu même si les gens n’étaient pas d’accord avec lui», a noté Franken. «Mais il a été franc et honnête à ce sujet. Et quand il a dit que nous faisons tous mieux quand nous faisons tous mieux, ce qu’il voulait dire, c’est que lorsque nous avons tous des emplois, comme ce gros paquet d’infrastructure où 80% des emplois ne nécessiteront pas un diplôme universitaire, beaucoup de gens réagissent à cela et où les gens auront une garderie, une garderie fiable pour qu’ils puissent aller travailler et savoir que leur enfant est pris en charge. C’est ce dont les gens se soucient dans leur vie. »

Regardez ci-dessus via CNN.

