Al-Hilal sur le point de signer Matheus Pereira de West Bromwich Albion

Quelques jours après avoir déclaré publiquement son désir de quitter West Bromwich Albion sur son profil Instagram, Matheus Pereira se rapproche maintenant d’un déménagement à Al-Hilal. Le journaliste réputé Fabrizio Romano a rapporté qu’Al-Hilal et West Brom étaient parvenus à un accord pour le transfert du Brésilien.

Matheus Pereira s’apprête à rejoindre Al-Hilal

Le Brésilien déménage en Arabie saoudite après avoir déclaré publiquement son désir de partir

Mathues Pereira est sur le point de rejoindre le club saoudien d’Al-Hilal. Les clubs sont parvenus à un accord sur le transfert du Brésilien. Pereira passera ses examens médicaux peu de temps avant de se rendre en Arabie saoudite pour signer le nouveau contrat.

Plusieurs rapports avaient lié le milieu de terrain à un déménagement en Arabie saoudite cet été. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles West Brom avait rejeté une proposition d’Al-Hilal pour le transfert du Brésilien au début de l’été. Mais suite à la décision de West Brom de rejeter l’offre, Pereira a exprimé son désir de quitter le club publiquement via les réseaux sociaux.

Pereira quittera West Brom après deux ans

Le Brésilien quittera les Baggies après deux saisons avec le club. Pereira a initialement rejoint le club en 2019 en prêt du Sporting Lisbonne. Le milieu de terrain offensif s’est rapidement imposé aux Hawthorns alors que West Brom est devenu l’un des favoris pour la promotion. Ses performances impressionnantes ont amené West Brom à déclencher sa clause de rachat cinq mois seulement après le début de sa période de prêt.

L’impressionnante performance offensive globale de Pereira a permis d’obtenir une promotion du championnat des Baggies lors de sa première saison. Le Brésilien a également remporté le prix du joueur de la saison des supporters du club après avoir terminé la saison avec huit buts et 17 passes décisives.

Les Baggies ont eu du mal à s’adapter après le passage à la Premeir League la saison dernière et ont été largement surclassés car ils ont subi une autre relégation de la Premier League. Mais, Pereira est resté une étincelle brillante dans la terrible saison. Le Brésilien a marqué 11 buts et fait trois passes décisives mais n’a pas réussi à obtenir le statut de Premier League pour les Baggies. En deux saisons aux Hawthorns, il a disputé 77 apparitions, marquant 20 buts et réalisant 23 passes décisives.

