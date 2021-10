Al Horford testé positif au coronavirus

Le grand joueur Al Horford des Boston Celtics rejoint Jaylen Brown sur les protocoles COVID-19 quelques jours avant le début NBA.

Le grand joueur des Boston Celtics, Al Horford, a rejoint son coéquipier All-Star Jaylen Brown sur les protocoles COVID-19 après avoir été testé positif pour le virus.

Horford et Brown manquera la rencontre pré-saison des Celtics avec le Magic d’Orlando prévue mercredi.

#NEBHInjuryReport pour demain vs. Orlando :

Jaylen Brown (Protocoles de santé et de sécurité) – OUT

Al Horford (Protocoles de santé et de sécurité) – OUT

Josh Richardson (repos) – OUT

Dennis Schroder (repos) – OUT

Marcus Smart (repos) – OUT

Jayson Tatum (repos) – OUT

– Boston Celtics (@celtics) 12 octobre 2021