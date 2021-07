Al Jazira conclut un accord de bourse académique avec la célèbre université espagnole ISDE

Al Jazira et l’université espagnole Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) ont le plaisir d’annoncer la signature d’un nouvel accord de coopération en matière de bourses académiques qui verra le club d’Abou Dhabi offrir cinq bourses par an.

En tant que première collaboration du genre entre un club du Moyen-Orient et l’ISDE, les champions des Émirats arabes unis se verront offrir cinq places de semi-bourse pour les programmes sportifs de classe mondiale de l’université, ce qui représente une réduction de 50 % sur les frais d’origine, à son joueurs, employés, entraîneurs et cadres.

Les personnes intéressées peuvent postuler à une variété de programmes de maîtrise en ligne facilement accessibles, tels que la gestion mondiale du sport, le droit et les marchés internationaux du sport, le droit du sport et du divertissement.

La coopération s’inscrit dans le cadre de l’investissement considérable de Pride of Abu Dhabi dans sa poursuite de l’excellence dans tous les domaines du club. Il représente l’un des nombreux exemples donnant vie à la vision de la direction du club pour qu’Al Jazira devienne un exemple réussi pour les clubs des Émirats arabes unis, d’Asie et du reste du monde.

Commentant la coopération, le directeur général d’Al Jazira, Ali Youssef Al Hammadi, a déclaré : « Tout le monde chez Al Jazira partage l’engagement de continuellement dépasser les frontières et de trouver des moyens innovants de croissance.

« Cette coopération avec un établissement d’enseignement sportif de premier plan permettra sans aucun doute à nombre de nos collaborateurs de confiance de se développer tant sur le plan académique que professionnel, et, à terme, de ramener leurs nouvelles compétences au profit de notre Club. L’éducation est un pilier très important à Al Jazira, et suite aux programmes de cette année pour les écoliers de notre communauté, nous sommes ravis d’étendre maintenant notre investissement dans l’enseignement supérieur.

“La coopération nous apporte particulièrement une immense fierté alors que nous devenons le premier club du Moyen-Orient à signer un accord de ce type avec l’ISDE.”

Reconnu dans le monde entier pour ses cours de gestion du sport et de droit, l’ISDE reproduit les environnements de travail des principaux cabinets d’avocats et entreprises, offrant à ses étudiants l’accès aux mêmes outils qu’ils obtiendraient sur le lieu de travail. Bénéficiant d’une communauté d’anciens élèves de plus de 30 000 professionnels à travers le monde, l’université abrite des campus en Espagne et aux États-Unis situés de Madrid et New York à Barcelone et dans la région nord-ouest d’Asutrias.

L’université espagnole moderne est en partenariat avec plus de 250 cabinets d’avocats et entreprises dans plus de 50 pays. Il est également en collaboration avec des institutions universitaires de renommée mondiale telles que l’Université de New York, Georgetown, l’Université de Miami et la Jindal Global University, entre autres.

Sur le plan sportif, l’ISDE est en partenariat avec les géants espagnols du FC Barcelone, qui sponsorisent actuellement plusieurs programmes de master.

En marquant le nouvel accord, Juan José Sánchez Puig, PDG d’ISDE, souligne qu’« avec cet accord, l’ISDE offre aux athlètes d’Al Jazira une profonde expérience internationale, l’excellence dans l’entraînement, comme le prouve année après année sa position exceptionnelle dans les meilleurs classements internationaux. . Ainsi qu’une formation digitale hors du commun, qui rapproche nos étudiants de la réussite.

