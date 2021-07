Al Jazira nomme l’ancien homme de Liverpool James Gow à la tête de son académie

Dans le cadre des plans ambitieux d’Al Jazira visant à développer davantage son académie de premier plan, le Club est heureux d’annoncer qu’il a nommé James Gow en tant que nouveau directeur technique de l’Académie.

Abu Dhabi représente la dernière étape de l’illustre carrière de Gow après une riche expérience acquise dans certaines des plus grandes académies et clubs d’Angleterre, d’Australie, de Chine et de Singapour. Il arrive après 12 années réussies dans divers rôles avec Liverpool FC où il était plus récemment le directeur technique de l’Académie internationale en Australie, gérant et développant plus de 30 entraîneurs tout en initiant les départements de science du sport et d’analyse des performances.

L’Anglais a débuté sa carrière au Liverpool FC en 2008 en tant que jeune entraîneur travaillant dans le service communautaire du club, travaillant sur des initiatives d’inclusion pour les enfants et les adultes handicapés et travaillant avec les jeunes des quartiers défavorisés. Gow a ensuite occupé un poste d’analyste de performance stagiaire en 2011 tout en étudiant à l’université, au service à la fois de l’Académie et de la première équipe et en travaillant avec certaines des plus grandes stars du football au monde pour introduire un système de développement individuel axé sur les joueurs. Gow a également dirigé avec succès le programme de développement à long terme des joueurs pendant son mandat de directeur des entraîneurs à l’Académie internationale de football du Liverpool FC à Guilin, en Chine, entre 2014 et 2015.

La nomination de Gow fait partie des derniers efforts et de la philosophie continus d’Al Jazira pour développer les jeunes talents de son académie. La saison dernière a été un grand témoignage de la stratégie du club en matière d’académie, alors que 17 diplômés de l’académie figuraient dans l’équipe gagnante du titre 2020-21 de la Ligue du golfe Arabique. Dans le cadre de la stratégie à long terme du Club, il cherche également à développer davantage les joueurs pour jouer à l’étranger en Europe dans un avenir proche.

Commentant cette nomination, le directeur général d’Al Jazira, Ali Youssef Al Hammadi, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir James en tant que nouveau dirigeant de l’académie d’Al Jazira. La nomination aujourd’hui d’un directeur technique d’académie expérimenté à l’échelle internationale témoigne clairement de l’importance que nous accordons à la croissance continue de notre académie de football. Grâce aux conseils de nos dirigeants et à la grande confiance en nos talents locaux, nous sommes extrêmement fiers d’abriter l’une des meilleures académies du Moyen-Orient.

Il a ajouté : « Poussés par notre investissement dans toutes les tranches d’âge, nous avons une structure très solide en place pour nous appuyer sur le grand succès remporté la saison dernière dans les années à venir. Alors que l’académie d’Al Jazira fonctionne avec un œil sur l’avenir de la première équipe, notre plan à long terme se concentre sur le développement de jeunes talents sur les plans sportif et personnel pour représenter le Club sur les plus grandes scènes mondiales.

Exprimant sa joie de rejoindre Al Jazira, le nouveau directeur technique de l’Académie James Gow a déclaré : « Je suis très heureux d’arriver chez les champions des Émirats arabes unis. Al Jazira est réputée dans toute la région pour son académie et c’est vraiment un grand honneur de la diriger à l’avenir. J’ai trouvé qu’Al Jazira était l’étape la plus appropriée dans ma carrière car j’ai été attiré par les bases solides mises en place par le leadership du Club et la vision à long terme ambitieuse et les plans pour se cimenter comme un exemple de premier plan.

Il a poursuivi : « Je suis enthousiasmé par l’avenir et je suis convaincu que mon expérience contribuera à développer les fonctions de l’académie sur tous les fronts. Les Émirats arabes unis abritent de nombreux grands talents, et c’est formidable de voir que beaucoup d’entre eux sont diplômés de l’académie d’Al Jazira. Nous comptons tirer parti de ce grand succès à l’avenir. En tant qu’équipe, nous avons une grande tâche devant nous et une grande responsabilité à remplir et j’ai hâte de me mettre au travail !

Ouvrant ses portes aux jeunes en 2004, l’académie d’Al Jazira a régulièrement promu des joueurs dans le giron senior du club tout en nourrissant les équipes nationales des Émirats arabes unis avec du talent. Au cours des trois dernières saisons seulement, l’académie prolifique a diplômé 17 joueurs dans la première équipe, avec au moins six d’entre eux commençant régulièrement pour le club. Parmi les joueurs représentant l’équipe nationale des Émirats arabes unis dans les groupes d’âge des jeunes jusqu’aux moins de 23 ans, au moins 24 joueurs sont diplômés de l’Académie Al Jazira, et sept autres dans l’équipe nationale senior.

De son côté, le directeur sportif d’Al Jazira, Mads Davidsen, a déclaré : « Suite à un processus de recrutement rigoureux, j’ai le grand plaisir d’accueillir James dans la famille toujours croissante d’Al Jazira. Nous construisons un environnement qui possède une diversité de cultures et un haut niveau d’expériences à travers le monde, et les antécédents mondiaux éprouvés de James à la tête d’académies pour certains des plus grands clubs et organisations correspondent à notre ambition de faire exactement cela.

Il a ajouté : « La nomination de James fait partie de nos plans pour développer notre personnel d’entraîneurs local et pour leur offrir les meilleurs conseils possibles de la part de quelqu’un qui a travaillé au plus haut niveau international. Alors que nous nous préparons à adopter une approche de développement des joueurs plus ciblée dans tous nos groupes d’âge, le travail de James inclura la refonte de notre programme existant et le développement d’une planification de périodisation technique et tactique.

Après avoir obtenu une mention très bien dans son diplôme en sciences et football de l’Université John Moores de Liverpool, Gow a immédiatement commencé à travailler à temps plein avec le Liverpool FC pour dispenser des cours de formation aux entraîneurs et au leadership à travers le monde pour le club. Au cours de ses études, il a également assumé un rôle de soutien à l’équipe senior de l’Association anglaise de football (FA) en tant qu’analyste de la performance, fournissant des analyses de données à l’équipe nationale lors des Championnats d’Europe en 2012 et des éliminatoires de la Coupe du monde en 2013. Auparavant, l’UEFA Un titulaire de licence a assumé le rôle de directeur d’académie dans l’une des principales académies de football de Singapour où il a dirigé une équipe de plus de 25 entraîneurs tout en mettant en œuvre un programme technique pour plus de 800 jeunes joueurs.

“The Pride of Abu Dhabi” espère reproduire le succès massif de la saison dernière et se lancera dans sa quête pour défendre son titre lors de la saison 2021-22 à partir d’août de cette année. Le club représentera également les Émirats arabes unis lors de la prochaine saison de la Ligue des champions de l’AFC, la première compétition de football d’Asie.

