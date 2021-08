Al Jazira ravie d’annoncer la prolongation du contrat d’Ali Mabkhout jusqu’en 2026

Al Jazira est ravi d’annoncer le renouvellement du contrat du meilleur buteur du club et de l’équipe nationale des Émirats arabes unis, Ali Mabkhout, qui le maintiendra au domicile des champions de la Ligue du golfe Arabique jusqu’en 2026 au moins.

La star de 30 ans est synonyme de l’histoire moderne réussie d’Al Jazira et est diplômée de l’académie de renommée régionale du Club. Au cours de ses 17 années passées à la “Fierté d’Abou Dhabi”, Mabkhout a participé à 289 matches nationaux, marquant 199 buts étonnants en chemin pour devenir le meilleur buteur du club.

Après avoir marqué 171 buts en 234 matches de la Ligue du Golfe Arabique, l’attaquant n’est plus qu’à quatre buts de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la ligue de haut niveau des Émirats arabes unis.

Plus récemment, le vice-capitaine de “The Pride of Abu Dhabi” a mené le club à son troisième titre de la Ligue du golfe Arabique en jouant chaque minute de la saison. La campagne exceptionnelle de Mabkhout a été couronnée par le titre de meilleur buteur de la ligue avec 25 buts en 26 matches, ainsi que par la tête du classement des passes décisives avec dix, aux côtés du milieu de terrain Khalfan Mubarak.

Réaffirmant la priorité du conseil d’administration de renouveler le contrat de Mabkhout pendant la fenêtre de transfert de cet été, le président et membre du conseil d’administration du comité sportif d’Al Jazira, SE Mohammed Saif Al Suwaidi, a déclaré : « Mabkhout est l’un des symboles d’Al Jazira et du football émirati. Nous ne pouvons mesurer l’importance de sa capacité technique pour notre équipe.

«Il est également l’un des meilleurs joueurs à incarner les valeurs et les principes d’Al Jazira de la meilleure façon possible, sur et en dehors du terrain. C’était donc notre priorité absolue de renouveler son contrat pendant ce mercato et de le garder dans sa résidence secondaire pour les années à venir.

Il a ajouté : « De nombreux jeunes et jeunes joueurs considèrent Ali comme une source d’inspiration en raison de ses efforts, de son engagement, de son esprit et de son grand professionnalisme dont il a fait preuve depuis le début de sa carrière de footballeur.

« Toutes ces qualités lui ont permis de rivaliser avec certains des meilleurs et des plus célèbres joueurs internationaux de notre ligue et lui ont permis de les surpasser à la fois sur une base individuelle et par équipe. Nous sommes tous heureux et fiers de tout ce qu’il fait et continuera de faire pour Al Jazira et l’équipe nationale.

“Nous avons de grands espoirs dans sa capacité à atteindre encore plus de succès individuels et d’équipe à l’avenir.”

Exprimant sa joie, Mabkhout a déclaré : « Al Jazira a toujours été ma deuxième maison et ma grande famille de footballeurs. C’est le club qui m’a donné tout ce que j’aurais pu souhaiter en tant que footballeur professionnel.

«Je tiens à remercier tout le monde au Club pour leur confiance et leur soutien continus en moi au cours des dernières années. Grâce à notre leadership estimé, le club a une vision claire et une excellente équipe pour de grands succès dans les années à venir. »

Il a poursuivi : « Je suis très reconnaissant aux fans fidèles de la Fierté d’Abu Dhabi de m’avoir montré un soutien inconditionnel chaque jour. Je suis très reconnaissant de l’opportunité de jouer pour eux pendant de nombreuses années à venir.

«Ils sont l’une des principales raisons pour lesquelles je m’entraîne le plus dur chaque jour pour être à la hauteur de leurs attentes élevées sur le terrain. Mon objectif est maintenant de travailler avec le reste de l’équipe pour tirer parti des grandes réalisations de l’année dernière et me battre pour tous les titres la saison prochaine.

Au cours de son mandat au Club, Mabkhout s’est imposé comme l’un des attaquants les plus prolifiques d’Asie. Adoré par les fans d’Abou Dhabi et des Emirats Arabes Unis, l’attaquant émirati a remporté la Ligue du Golfe Arabique à trois reprises (2010-11, 2016-17, 2020-21), la Coupe du Président des Emirats Arabes Unis à trois reprises (2010-11, 2011-12, 2015 -16) et la Coupe du Golfe Arabique une fois.

Sur la scène mondiale, le prolifique attaquant n°7 a représenté les couleurs d’Al Jazira à 12 reprises en Ligue des champions asiatique de l’AFC, marquant 13 buts en cours de route. Il a également participé à l’historique Coupe du monde des clubs 2017, qui a vu Al Jazira décrocher la quatrième place.

Le président-directeur général d’Al Jazira, Ali Youssef Al Hammadi a déclaré : « Ali est un membre influent de la famille Al Jazira, il a été fier de nous à chaque étape de sa carrière distinguée et a écrit son nom dans les livres d’histoire de notre club. Il n’y avait qu’une seule décision que nous avions toujours en tête quand il s’agissait de son avenir, et c’était de conclure un accord à long terme. Ali est respecté et aimé à travers le pays et la communauté mondiale du football au sens large, et nous sommes très fiers qu’il redonne activement à notre communauté locale. »

La vaste collection de distinctions individuelles de Mabkhout avec le club d’Abou Dhabi comprend le fait de remporter le soulier d’or de la Ligue du golfe arabe à deux reprises (2016/17, 2020/21) et d’être couronné joueur de la saison lors de la saison 2016/17 victorieuse.

En tant que l’un des meilleurs joueurs à porter le maillot de l’équipe nationale des Émirats arabes unis, Mabkhout est actuellement le meilleur buteur de tous les temps avec 76 buts en 92 matchs depuis sa première apparition pour l’équipe senior en 2009. Il était notamment l’Asiatique 2015. Meilleur buteur de la Coupe avec cinq buts après avoir mené son équipe à la troisième place. Ses records sont également reconnus à l’échelle internationale puisqu’il n’occupe plus que le huitième rang de la liste des meilleurs joueurs internationaux au monde derrière des superstars telles que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Pelé.

Le renouvellement de Mabkhout fait suite à une série de prolongations de contrat par le Club au cours des derniers mois pour s’assurer les services de ses joueurs vedettes pour les saisons à venir, notamment Ali Khaseif, Milos Kosanovic, Thulani Serero (2023), Khalifa Al Hammadi (2025), en plus de l’entraîneur-chef néerlandais Marcel Keizer (2023).

Mabkhout dirigera la ligne de front d’Al Jazira alors que le club se lance dans la quête pour défendre sa couronne lors de la saison 2021/22 à partir d’août. La fierté d’Abu Dhabi représentera également les Émirats arabes unis en défiant pour la Ligue des champions de l’AFC.

