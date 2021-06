Al Jourgensen annonce la composition du groupe Ministry pour «The Industrial Strength Tour»

A moins de quatre mois du coup d’envoi du très attendu “Tour de la force industrielle” le 3 octobre MINISTÈRE a annoncé la composition du groupe qui apparaîtra sur le trek de 23 dates.

En plus de MINISTÈRE créateur et leader Al Jourgensen (voix, guitare), le groupe comprendra Roy Mayorga (tambours; PIERRE AURE, HELLYEAH), Paul D’Amour (basse; ex-OUTIL), César Soto (guitare), Monte Pittman (guitare; Madone, DENT) et Jean Bechdel (claviers ; USINE DE PEUR). Dans les prochaines semaines, MINISTÈRELes pages officielles de médias sociaux de partageront les réflexions de chacun des membres sur la reprise de la route et ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

“La tournée de la force industrielle” débutera le 3 octobre 2021 à Albuquerque et se poursuivra jusqu’au 3 novembre 2021 à Seattle, avec de nombreuses dates rapidement épuisées. La soirée comprendra des invités spéciaux CASQUE et ASSEMBLAGE DE LIGNE AVANT pour cette célébration unique en son genre qui honore non seulement le 40e anniversaire de MINISTÈRE en 2021 mais aussi le 30e anniversaire de l’album révolutionnaire “L’esprit est une chose terrible à goûter”. Les dates du spectacle incluront également du matériel flambant neuf de MINISTÈRELe 15e album studio à venir de , avec des nouvelles qui seront bientôt annoncées à propos de sa sortie.

Maire déjà joué avec MINISTÈRE de 2016 à 2017 et est apparu sur le “AmericaKKKant” album, sorti en mars 2018.

Concernant comment Roy a fini par jouer de la batterie sur “AmericaKKKant”, Jourgensen a déclaré à SoCalMusicToday.com, “[‘AmericaKKKant’ is] le premier album organique que j’ai enregistré depuis, genre, 1994. La dernière fois que j’étais en studio avec un groupe complet, c’était sur l’album ‘Cochon sale’. Cela fait longtemps – en général, il n’y a que moi et un ingénieur dans une pièce sans fenêtre avec un ordinateur. Alors, comment ça s’est passé, c’est une longue histoire, mais supportez-moi… Alors pendant la MACHINE À METH CHIRURGICALE projet, je ne voulais pas faire un MINISTÈRE enregistrer comme mon guitariste [Mike Scaccia] vient de décéder et il a été mon meilleur ami pendant 25 ans, alors MINISTÈRE n’était pas au premier plan de mon esprit. J’ai été informé par mon nouveau directeur que MINISTÈRE était contractuellement obligé de jouer quelques spectacles en Europe. Je ne voulais vraiment pas faire ça, mais si je ne le faisais pas, je serais poursuivi en justice. J’ai donc fait le MINISTÈRE chose et j’ai pu obtenir Roy et quelques autres à jouer sur cette tournée en Europe et nous avons rempli notre obligation. Environ à mi-chemin pour accomplir cela, nous avons réalisé que nous sonnions plutôt bien, alors quand nous sommes revenus, j’ai réservé une semaine de temps en studio, et moi-même, Roy et d’autres se sont contentés de voir ce que nous pouvions trouver. Comme je l’ai dit, cela fait longtemps que je n’ai pas jammé avec un groupe en studio, et en une semaine environ, nous avions environ 75 à 80% de cet album KO. Nous avons éliminé tous les modèles ou squelettes des chansons en une semaine, puis j’ai passé environ six mois à superposer des textures. Mais cela semble beaucoup plus organique que d’autres récents MINISTÈRE parce que nous l’avons fait en tant que groupe.”

