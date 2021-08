Al Jourgensen du ministère déclare que la présidence de Donald Trump a fait de George W. Bush « ressemble à la maternelle »

Dans une nouvelle interview avec Higgo de “Distorsion”, diffusé sur la chaîne australienne Radio Triple M Hard N Heavy, MINISTÈRE homme principal Al Jourgensen a parlé de la façon dont le Donald Trump la présidence a inspiré certaines des paroles du prochain album du groupe, “Hygiène morale”, ainsi que son prédécesseur, 2018 “AmeriKKKant”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je tiens juste un miroir, et je m’en voudrais de ne pas [to include him on the record]. Tout le monde dit : « Il n’est plus au bureau. Pourquoi devez-vous encore vous moquer de lui ? Eh bien, non, c’est ce que j’ai vécu pendant quatre ans. En fait, j’ai dû vraiment me retenir à la fois sur le dernier album et sur cet album de ne pas l’avoir dans chaque chanson, montrant ainsi toute l’avidité, la cupidité, la corruption et la manipulation de cette administration. Il a fait George Bush Junior ressemble à la maternelle. C’était quelque chose qui – c’était un test de la démocratie, du droit de vote des gens, tout ce qui se passe encore après ou après la naissance du « gobelin orange ». Mais je devais le faire, parce que c’était une si grande partie des quatre dernières années de notre vie. Non seulement en Amérique – nous avons été inondés, mais vous avez eu ses tweets là-bas, car tout cela est désormais un média social mondial. J’ai donc pensé que je m’en voudrais de ne pas au moins lui donner une apparition en tant qu’invité. »

Cependant, Jourgensen s’est empressé de souligner que Atout n’est “pas le seul problème” auquel l’Amérique a dû faire face ces dernières années. “C’est le grain de beauté cancéreux qui traverse la peau, mais le cancer est toujours en dessous, et c’est essentiellement ce que j’essaie de souligner”, a-t-il expliqué. “Oui, c’est une circonstance malheureuse. En fait, cela peut être bon à long terme pour le pronostic de voir la taupe qui germe ou qui bout. Vous allez chez le médecin et vous découvrez que vous avez un cancer . Avant, ce n’était qu’un grain de beauté, mais le médecin vous dit que c’est bien plus qu’un grain de beauté. Voilà. Il est donc en quelque sorte un représentant de la maladie que nous avons sur la planète en ce moment. “

Al a poursuivi en disant que Atout “n’a pas causé” la division et la haine en Amérique, mais il l’a “certainement mis en évidence” en ouvrant les vannes pour que tous les fanatiques jusque-là fermés puissent sortir à l’air libre. “Les gens sont sortis de sous leurs rochers”, Jourgensen mentionné. “Au moins [in the past] le racisme était à huis clos dans une ruelle. Il l’a fait sortir au grand jour. Mais ce n’est pas lui. Atoutn’est pas assez intelligent pour faire ça. C’était tout droit sorti du livre de jeu russe, le KGB livre de jeu de diviser pour régner. Si vous n’aimez pas le capitalisme, alors faites-le se manger. Nous n’avons pas à le prendre en charge. Au lieu de dépenser trois mille milliards de dollars dans une guerre nucléaire et d’anéantir la moitié de la planète, nous pouvons dépenser quelques millions de dollars pour un politicien corrompu et acheter des robots russes pour prendre le contrôle d’Internet et alimenter de fausses informations. Donc, ils en ont eu plus pour leur argent jusqu’à cette guerre.”

Il a poursuivi: “C’est une guerre – soyons clairs, c’est une guerre – et ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné serrure, stock et baril. Ils ont combattu une guerre et ont gagné pour probablement moins de cinq cents millions de dollars. Nous avons dépensé combien de milliards en Afghanistan et en Irak en utilisant la force. Ils utilisent les médias sociaux et des pots-de-vin corrompus. La moitié de nos sénateurs sont soudoyés. Alors ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. Ils ont gagné. Mais vous savez quoi ? Je pense juste que les gens, si vous les privez de liberté assez longtemps et ils se réveillent un jour et ils se rendent compte : « Ça craint. » Peu m’importe le nombre de policiers secrets que vous avez ou le nombre d’objets de surveillance que vous avez. C’est la même chose. C’est pourquoi je pense que la démocratie finira par gagner, mais c’est une route cahoteuse, mec. “

“Hygiène morale” est dû le 1er octobre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré avec l’ingénieur Michel Rozon (également derrière les planches sur “AmeriKKKant”) à Studio pour chiens Scheisse, JourgensenLe home studio et le laboratoire créatif auto-construits de . Comme pour tout MINISTÈRE albums, toutes les chansons sont écrites et interprétées par Jourgensen.

photo par Derick Smith

