Al Jourgensen du ministère fait exploser les anti-vaccins: “Allez juste chercher votre foutu” vaccin

MINISTÈRE‘s Al Jourgensen a fustigé les personnes qui hésitent à retrousser leurs manches et à recevoir le vaccin COVID-19, affirmant que leur refus de se faire vacciner met toute notre santé en danger.

L’homme de 62 ans Jourgensen abordé la question brûlante dans une nouvelle interview avec le « Podcast RRBG ». Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis allé voir Jim Jefferies hier soir, le comédien. Et j’ai le sentiment que cela pourrait être le dernier spectacle que nous pourrions voir pendant un certain temps.

“Je veux dire, c’est juste, genre, ‘Les gens. Vraiment?’ Écoute, même si le gouvernement nous micropuce et qu’on va tous avoir de l’ADN extraterrestre et tout ça, au moins on va tous tomber ensemble. Mais en attendant, ne nous rendons pas malades. vax. J’ai le mien depuis des mois. Je vais même avoir un booster avant de partir en tournée. Je veux m’assurer que je n’infecte pas les gens et que les gens ne m’infectent pas. [It’s] pas précis à cent pour cent, comme rien dans ce monde ou cet univers ne l’est, mais faites-le, s’il vous plaît, afin que nous puissions retrouver nos vies, nos divertissements.”

Jourgensen a poursuivi en disant que la quarantaine “s’est plutôt bien passée” pour lui malgré le fait qu’il n’ait pas pu faire de tournée. “J’ai dû faire trois albums pendant la quarantaine ici dans mon studio”, a-t-il déclaré. “J’ai un MINISTÈRE l’album sort, j’en ai un autre MINISTÈRE album qui est fait à part le chant, et j’ai un SAINDOUX enregistrement qui sort. Tout au long de la quarantaine, car qu’est-ce que tu vas faire d’autre ? Donc ça a plutôt bien marché pour moi, et je n’ai jamais eu [COVID-19]. J’ai suivi toutes les règles et fait tous les masques et tout ça. Mais les gens préféreraient juste… C’est comme une crise de colère d’un enfant de six ans. Genre, ‘Je vais me vexer juste pour prouver un point’, ou quelque chose comme ça. Allez, mec. Nous vivons tous sur cette planète. Va te faire vacciner. Fais-le. Ce n’est pas grand chose. On va tous mourir. Alors, faites-le. Retournons au travail.”

Selon Jourgensen, l’un des plus gros problèmes est le fait que la désinformation a été amplifiée sur les plateformes de médias sociaux pendant la pandémie de coronavirus.

“Ce qui m’énerve, c’est que les médias grand public et les médias sociaux donnent la parole à ces enfants qui font des crises et les mettent sur une échelle égale avec les gens qui font de la science et savent de quoi ils parlent”, a-t-il déclaré. “Pourtant, ils ont une couverture égale, car ils vendent des publicités pour les médias et tout ça. Alors ils lui accordent un poids égal. Et il n’y a pas de poids égal. Vous êtes stupides, ces gens ne le sont pas. Couvrez les gens qui ne sont pas stupides. Bingo.

“Plus vous êtes en colère, plus vous avez de gros titres, mais cela ne veut pas dire plus vous avez de logique”, a-t-il ajouté. “C’est tout simplement stupide. La société vient de s’effondrer dans ce royaume magique stupide où le haut est le bas et le vert est le bleu. Peu importe.”

MINISTÈRE sortira son 15e album studio, “Hygiène morale”, le 1er octobre via Records d’explosion nucléaire.

“Hygiène morale” comprend la version précédente “Niveau d’alerte” qui a sonné l’alarme sur notre dissonance collective envers la pandémie, le changement climatique et l’ancien homme de la Maison Blanche, renforcée par la question primordiale de la chanson posée aux auditeurs: “À quel point êtes-vous concerné?” Le nouvel album ajoute également une perspective aux innombrables vies qui ont été tragiquement perdues à cause de la pandémie de COVID-19 sur la piste obsédante “Le nombre de morts” tandis que “Désinformation” décrit la volonté trop fréquente de tout accepter – même les faussetés – comme un fait.

“Hygiène morale” a été enregistré avec l’ingénieur Michel Rozon (également derrière les planches sur “AmeriKKKant”) à Studio pour chiens Scheisse, JourgensenLe home studio et le laboratoire créatif auto-construits de . Comme pour tout MINISTÈRE albums, toutes les chansons sont écrites et interprétées par Jourgensen. Des contributions supplémentaires proviennent de Morrison, César Soto (HOMME LE MUET), Jean Bechdel (KILLING BLAGUE, FEAR FACTORY), Roy Mayorga (STONE SOUR, SOULFLY, NAUSEE), Paul D’Amour (OUTIL, FEERSUM ENNJIN), Prince d’Arabie (NWA), Gelée Biafra (DEAD KENNEDYS) et joueur de sitar Éclat.



