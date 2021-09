Al-Khelaïfi explique les raisons pour lesquelles il a rejeté les 180 millions pour Mbappé

07/09/2021 à 18:43 CEST

Même si le marché d’été a fermé il y a sept jours, Le feuilleton de Kylian Mbappé semble se poursuivre, car le président du PSG il a décidé se prononcer sur les négociations qu’il a entretenu cet été avec le Real Madrid.

Les négociations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont été longs et difficiles ; le club blanc voulait oui ou oui au joueur français, et pour l’obtenir il n’hésite pas à faire des offres avec de grandes quantités d’argent qui approchait 200 millions d’euros.

Mais le résultat n’était pas ce à quoi je m’attendais Florentino, eh bien il n’a pas compris et il devra attendre janvier pour voir s’il peut faire porter du blanc à Mbappé. Les Le contrat de Kylian avec le PSG prendra fin à ces dates et le club blanc est attendu obtiendra le français gratuitement, puisque le joueur continue de refuser de renouer avec le club parisien.

Mais quand il a semblé que l’affaire Real Madrid-Kylian Mbappé s’était arrêtée, Al-Khelaïfi a décidé de parler de l’opération qui a donné tant de maux de tête. Le président du Paris Saint-Germain a assisté à l’assemblée de l’ECA, qui préside également l’affaire “Superliga” et a finalement décidé de s’exprimer et de répondre aux questions sur les négociations avec Madrid.

Ils lui ont posé des questions sur comment était-il possible de rejeter une telle somme d’argent et Al-Khelaïfi était clair : “La seule chose qui compte, c’est que le club respecte le fair-play financier. Et Paris le respecte.”. Cette réponse vient après a remis en cause à plusieurs reprises le Fair Play financier du club parisien, parce que les incorporations de Léo Messi, Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos et Nuno Mendes, attaché à continuité de Mbappé et des 35 jetons actuellement disponibles pour le club français ont éveillé les soupçons dans les structures du football français.