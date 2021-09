Al-Khelaifi prend à nouveau le pouls

01/09/2021 à 09:19 CEST

Paris

C’est lui “enfant” né à Paris, le champion du monde sur lequel le PSG veut cimenter son projet, la pièce indispensable du trident avec Léo Messi et Neymar. Le Qatari Nasser Al-Khelaifi est resté ferme et a conquis un nouveau pouls chez les plus grands d’Europe : Kylian Mbappé n’ira pas au Real Madrid et continuera à Paris.

Le président du Paris Saint-Germain a résisté aux pressions, du club merengue lui-même et de Mbappé, et a rejeté les différentes offres faites par Florentino Pérez : jusqu’à 200 millions euros pour un joueur dont le contrat se termine dans seulement 10 mois.

“Nous ne le vendrons jamais”Le Qatari Al-Khelaifi a déclaré sans ambages en juin, lorsque la rumeur de l’offensive du Real Madrid a été annoncée. Mbappé, 22 ans, n’a toujours pas renouvelé avec le PSG.

Al-Khelaifi, un ami proche de l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, n’avait laissé sortir aucune de ses stars lorsqu’elles étaient dans la fleur de l’âge. Marco Verratti en 2017 ou Neymar en 2019, tous deux impatients d’aller à Barcelone, ont claqué la porte.

Les grandes figures qui ont laissé le PSG sous contrôle qatari au cours de la dernière décennie l’ont fait avec l’accord tacite du club. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, David Luiz ou Edinson Cavani. Tous trentenaires après avoir donné le meilleur de leur carrière.

Mbappé, à 22 ans, il ne pouvait pas repartir dans sa splendeur, d’autant plus qu’en moins d’un an et demi il y a Coupe du monde au Qatar. Et le PSG, le meilleur ambassadeur de ce petit et riche pays du golfe Persique, ne pouvait être diminué dans sa puissance.

Désireux de remporter la Ligue des champions, Al-Khelaifi a passé plus de 1,4 milliard d’euros depuis qu’un fonds souverain qatari a racheté le club en 2011. Parmi eux, 222 millions pour signer Neymar à Barcelone et 180 millions pour Mbappé lui-même, de Monaco.

Le leader a également attiré les légendes en fin de contrat en proposant des salaires bien élevés : Sergio Ramos et Léo Messi, capitaines du Real Madrid et de Barcelone, respectivement, ont atterri dans le Parque de los Príncipes cet été chargé.

UN “ENFANT DE PARIS”

La perte de Mbappé cela aurait été un coup dur à la fois sportivement et symboliquement. A 22 ans, le champion du monde 2018 est l’un des rares Parisiens de l’effectif premier.

Dans un club à 66 % de joueurs étrangers, avoir Mbappé, un garçon né à Bondy, dans la périphérie populaire de Paris, est une manière de créer une identification avec le supporter local., celui qui va au stade chaque semaine.

“C’est un garçon de Paris”, répète Al-Khelaifi, chaque fois qu’il a évoqué l’importance stratégique de l’attaquant.

Il n’a pas été facile de le retenir. En 2021, il a resserré la corde. Alors que Neymar a renouvelé jusqu’en 2025, Mbappé a déclaré ne pas être pressé. En fin de saison, aux micros de Canal+, il a indiqué qu’il cherchait un club avec un “projet solide”.

“Je veux avoir le sentiment que l’équipe pour laquelle je joue peut faire de grandes choses”, a-t-il lancé. Au cours de ses quatre saisons à Paris, il n’a pas remporté la Ligue des champions, bien qu’il ait été proche de la finale que le PSG a perdu contre le Bayern Munich en 2020.

Al-Khelaifi a réagi au message en rassemblant une équipe de rêve, avec le signatures de Messi, Ramos, Achraf, Donnarumma et Wijnaldum, avec lequel il a renforcé l’équipe dans toutes ses lignes.

“Mbappé n’a aucune excuse pour ne pas rester maintenant”, a défié le leader qatari le jour où il a présenté Messi.

En août, il s’est vu proposer un contrat jusqu’en 2026 en échange de 25 millions d’euros propres, le troisième meilleur salaire, derrière Messi et Neymar. Je ne l’accepte pas.

Lors du premier match de championnat le 14 août, Mbappé a été sifflé par les ultras du PSG. L’attitude du joueur, particulièrement lent à accueillir Messi, a mis les supporters mal à l’aise.

Vendredi 27, les médias français le voyaient plus à l’extérieur qu’à l’intérieur de Paris. Deux jours auparavant, le directeur sportif, le Brésilien Leonardo, avait admis la possibilité de laisser partir son joueur phare.

Alors que le PSG demandait plus d’argent, Mbappé il était imperturbable. Il brillait toujours sur le terrain. Trois buts et deux passes décisives dans les quatre victoires parisiennes en championnat.

Le dernier, ce dimanche 29 août à Reims, lors des débuts de Messi. Il a marqué deux buts, qu’il a célébrés, et a éclipsé la star argentine, avec qui il a coïncidé sur le terrain pendant seulement 25 minutes.

Il était clair que Mbappé Il n’allait pas boycotter son club. Le Real Madrid devra attendre des temps plus favorables.

Pendant ce temps, les échelons supérieurs du Qatar se sont frottés les mains. Un proche de l’émir très actif dans les réseaux, Khalifah Bin Hamad Al Thani, a anticipé que le PSG tentera de renouer avec Mbappé au moins jusqu’en 2025.