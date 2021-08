Al-Khelaifi, “ravi” de la signature de Leo Messi : “J’espère qu’il marquera l’histoire”

08/10/2021

Le à 23:47 CEST

Nasser Al-Khelaïfi a réalisé son rêve de signer Leo Messi. Il a réussi parce que la situation économique du Barça a empêché le renouvellement convenu, mais au final il a réussi. Le président du PSG a été satisfait après avoir embauché le meilleur footballeur du monde.

« Je suis ravi que Leo Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Nous sommes fiers de l’accueillir lui et sa famille à Paris& rdquor;, a déclaré. Al-Khelaifi a souligné, dans la lignée des propos de l’ancien Bleu, que le joueur “n’a pas caché son envie de continuer concourir au plus haut niveau et remporter des titres, et naturellement notre ambition en tant que club est de faire de même & rdquor ;.

En outre, le président du PSG a déclaré que “l’incorporation de Leo à notre équipe de classe mondiale se poursuit avec un mercato très stratégique et réussi pour le club& rdquor ;. « Dirigé par notre entraîneur extraordinaire et son équipe d’entraîneurs, J’espère que l’équipe marque l’histoire avec nos fans du monde entier & rdquor;, a condamné.