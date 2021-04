Al-Khelaïfi rencontre des joueurs et des managers avant la dernière étape de la saison

06/04/2021 à 20:11 CEST

Daniel Guillen

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a rencontré le joueurs et divers cadres au Camp des Loges, où la première équipe exerce, après la défaite inattendue contre Lille, selon France Bleu. Le propriétaire du club a voulu envoyer des messages d’encouragement avant les quarts de finale de la Ligue des champions.

La défaite face au LOSC Lille a déclenché des alarmes au sein de la direction sportive du PSG. Al-Khelaïfi a assisté ce matin à l’entraînement de la première équipe à la veille du duel européen crucial et a rencontré plusieurs acteurs majeurs, dont les noms n’ont pas été divulgués. Certains membres du conseil ont également assisté, plus Leonardo, l’homme de main du président.

Les Parisiens visitent l’Allianza Arena au moment le plus délicat de la saison. Les hommes de Pochettino laissent échapper les trois points dans un duel vital contre le LOSC Lille qui les éloigne du combat pour la Ligue 1. L’expulsion de Neymar et la défaite par le minimum au Parc des Princes ont été au cœur des enjeux de la presse française ces derniers jours.

Parisiens, avec des aspirations à tout

Malgré le fait que l’engagement européen se présente sous la forme d’un moment convulsifou, ceux de Pochettino ont aspirations dans les trois compétitions qui se déroulent cette saison. En quarts de finale de la Ligue des champions et celle du Coupe de France, La Ligue 1 reste serrée avec seulement trois points d’écart (en plus du but moyen contre) de la actuel dirigeant, LOSC Lille.