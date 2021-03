Al-Khelaïfi se prononce sur le match contre le Bayern

19/03/2021 à 17:04 CET



La chance a décidé de jumeler le PSG et le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions, répétant ainsi la finale de l’année dernière que les Bavarois ont fini par remporter avec un but solitaire de Coman. Ce sera une bonne opportunité que l’équipe parisienne aura, cette fois dans un double match et sans, en principe, un stade neutre, pour se venger.

Le président du PSG a voulu réagir au match sur le site officiel du club: « Nous nous connaissons tous les deux très bien et il y a un grand respect mutuel entre nous. La saison dernière, nous étions très proches de notre objectif en finale de Ligue des champions et nous avons hâte de nous lancer dans une autre confrontation passionnante avec le Bayern. « .

Pour terminer en ajoutant cela: « J’ai une énorme confiance en notre équipe« .

Tout semble indiquer que cette cravate sera l’une des plus compétitives et des plus excitantes, pour le niveau des deux et bien sûr, l’envie qu’ils mettront d’essayer d’atteindre la finale de la Ligue des champions le 29 mai en Turquie.

La première étape de la cravate aura lieu à l’Allianz Arena le 7 avril et, une semaine plus tard, le 15, le retour aura lieu au Parc des Princes.