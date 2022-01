Al-Rajhi gagne et Sainz brille à nouveau au Dakar

01/05/2022 à 12:54 CET

Carlos Sainz et Lucas Cruz ont montré une nouvelle fois que sans le revers de navigation de la journée d’ouverture du Dakar, où ils ont perdu plus de deux heures, ils se battraient désormais sérieusement pour la victoire finale du rallye, avec en plus le mérite qu’ils rivalisent avec un nouveau prototype de technologie hybride, l’Audi RS e-tron, pour la première fois dans l’histoire de la course.

Après avoir remporté mardi la première victoire avec une voiture à propulsion électrique, ce mercredi à Sainz Il devait ouvrir la piste sur la quatrième étape, la plus longue du Dakar, avec 465 km de spéciale. Et même ainsi, le Madrilène a été un véritable « rouleau à vapeur ». Il a passé les dernières sections de la spéciale avec le meilleur temps et a atteint la ligne d’arrivée en troisième position, seulement dépassé par le Saoudien Al Rajhi (Toyota), qui a signé sa première victoire dans cette édition et pour le leader de l’épreuve Nasser Al-Attiyah, se rapprochant de son objectif final.

Problèmes pour Peterhansel et Nani Roma

Pendant ce temps, son partenaire Stéhane Peterhansel a certifié qu’il fait face à son pire rallye depuis de nombreuses années. Le pilote le plus titré de l’histoire du Dakar, avec 14 ‘toauregs’ dans ses vitres, a déjà accumulé une pénalité de 26 heures après sa panne dimanche, mais aujourd’hui il a encore souffert. A la réception d’un sursaut, le Français a cassé un amortisseur, endommageant au passage le ventilateur et le radiateur à eau de son Audi RS Q e-tron. « Nous allons rester ici pour le moment », a prévenu « Monsieur Dakar » en attendant l’arrivée des secours.

Cela n’a pas non plus été une journée facile pour Nani Roma et lex Haro (BRX), qui ont perdu beaucoup de temps lorsque leur Hunter s’est arrêté au km 80 à cause d’un problème mécanique. L’Espagnol et son copilote Alex Haro ont pu continuer après l’avoir réparé mais n’ont plus d’options en course.

le sud-africain Henk Lategan Il menait l’étape jusqu’au ‘way point’ au km 238, qui passait avec 2’30 » d’avance sur Nasser Al-Attiyah, deuxième, mais au km 310 son rêve était terminé à cause d’un problème de roue arrière droite.