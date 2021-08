Quelles que soient les précautions prises par l’équipe de NBC, l’ouragan Ida et les catastrophes naturelles en général sont à prendre au sérieux. En plus de cela, la santé d’Al Roker a fait l’actualité au cours de la dernière année, et le cœur des fans était sûrement au bon endroit lorsqu’ils ont manifesté leur inquiétude pour le météorologue bien-aimé. Roker a déclaré aux téléspectateurs de The Today Show en novembre 2020 qu’il luttait contre le cancer de la prostate, soulignant la vitesse à laquelle la maladie affecte les hommes, et en particulier les hommes noirs. En février, il a fait le point sur The Kelly Clarkson Show, disant à l’animateur qu’il se sentait bien et qu’il avait eu beaucoup de chance d’avoir attrapé le cancer tôt.