Al Roker et Deborah Roberts sont plus que fiers de la dernière réalisation de leur fils

Al Roker et Deborah Roberts sont de fiers parents. Le couple partage deux enfants, sa fille Leila et son fils Nicholas (Roker a également une fille aînée, Courtney, qu’il partage avec son ex-femme, Alice Bell). La semaine dernière, Roker et Roberts ont célébré la dernière réalisation de leur fils avec les deux personnalités de l’actualité racontant comment Nicholas a remporté le prix Celebration of Resilience d’Achilles International.

Roker et Roberts se sont rendus sur Instagram pour partager la nouvelle de la grande réussite de Nicholas. Ils ont posté plusieurs photos de leur fils, dont une dans laquelle il brandit fièrement son prix. Roker a sous-titré son message, qui contenait également une photo des parents adorés avec Nicholas, avec : « Ce jeune homme est une #inspiration et nous sommes très fiers de ses réalisations cette année avec @achillesnyc et @achilles_international. »

Naturellement, Roberts a également partagé quelques mots gentils sur la réussite de Nicholas. Elle a commencé: « Pardonnez-nous alors que nous sommes fiers de notre fils préféré, Nick, qui a reçu le prix @achilles_international célébration de la résilience. » La journaliste a poursuivi en exprimant à quel point elle et son mari sont fiers de leur fils, qui, selon elle, a relevé tous les défis avec « force et résilience ». Roberts a ajouté: « Nous célébrons son esprit et sa détermination à travailler plus dur, à courir plus vite et à monter plus haut lors de tout défi! Nous sommes vraiment reconnaissants pour notre doux fils et son exemple de force et de #résilience Merci à tous ceux qui encouragent et célèbrent Nick esprit indomptable! »

Sur le site officiel d’Achilles International, ils ont noté qu’ils avaient organisé jeudi une célébration pour les « athlètes, bénévoles et supporters » de la communauté d’Achille qui « incarnaient la résilience » au cours de l’année écoulée. Nicholas était l’un des lauréats, via Achilles NYC, aux côtés de Mike Sprouse et Ezequias Prado. C’est tellement génial de voir Roker et Roberts célébrer l’accomplissement de leur fils. Les deux parents sont connus pour soutenir incroyablement leurs enfants, comme Roker l’a exprimé à maintes reprises dans le Today Show.

En janvier 2020, Roker s’est confié sur le fait d’être le parent de ses trois enfants. Il a expliqué au Today Show qu’il faisait de son mieux pour « être une meilleure personne » et a noté que son fils, en particulier, l’avait inspiré à être meilleur. Le météorologue a expliqué, par Closer Weekly, « Comme beaucoup de parents qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux [know], ils peuvent mettre votre patience à l’épreuve. Pas qu’ils le pensent ou quelque chose comme ça. Ce que j’aime chez lui, que j’admire chez lui, c’est qu’il l’attaque de front. Il est très axé sur les objectifs et c’est un bon garçon. »