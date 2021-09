Al Roker et sa femme Deb Roberts marquent une étape importante du mariage avec une escapade parfaite

Le météorologue du Today Show Al Roker et la journaliste d’ABC News Deborah Roberts ont célébré un anniversaire majeur ce week-end avec un voyage romantique à Pairs. Les deux ont partagé plusieurs photos de leur voyage en France, où ils ont rencontré leur fille de 22 ans, Leila Roker, diplômée de l’Université américaine de Paris. Roker et Roberts se sont mariés le 16 septembre 1995 et sont également les parents de Nicholas, 19 ans.

Roker, 67 ans, et Roberts, 60 ans, ont commencé à partager des photos de Paris jeudi, qui marquait le 26e anniversaire de leur mariage. “Aujourd’hui marque les 26 ans que [Roberts] et j’ai commencé une merveilleuse aventure qui continue de palpiter et de ravir. Merci pour l’amour, les rires et les enfants qui sont vraiment les cadeaux qui continuent d’être offerts”, a écrit Roker, à côté d’une photo prise devant un café parisien.

Roberts a partagé plusieurs photos de leur mariage, ainsi que d’autres photos de leur visite en France. “Le somptueux voyage a commencé il y a 26 ans aujourd’hui”, a écrit Roberts. “Cela a été une aventure vraie et délicieuse. Des hauts. Des bas. Mieux. Pire. Rouler en roue libre… faire du vélo. Et s’accrocher tout au long du chemin. Tellement ravi de partager cette vie bien remplie avec vous [Roker] Joyeux anniversaire ma chère. En voici tant d’autres !”

Le couple a ensuite rencontré Leila, qui travaille comme journaliste à Paris. Ils ont dîné dans un restaurant vendredi, avec une belle vue sur la Tour Eiffel. Roberts l’a qualifié de “meilleur cadeau d’anniversaire… de tous les temps”. Samedi, Robers a partagé plusieurs photos de monuments parisiens. “Samedi serein. Des monuments et des moments”, a-t-elle écrit.

Il s’agit du dernier voyage de Roker à l’étranger après avoir passé une partie de l’été à Tokyo pour couvrir les Jeux olympiques pour NBC. Leila était là aussi, alors Roker a pu passer plus de temps avec elle. “Ma fille du milieu, Leila, est chef de production pour l’émission aux heures de grande écoute sur Peacock, et elle a toujours voulu faire ça”, a déclaré Roker à PEOPLE en juillet. Leila a été “fascinée” par les coureurs de production quand elle avait 3 ans pendant les Jeux olympiques de Salt Lake City, et c’était un travail qu’elle a “toujours voulu faire”.

Certains des meilleurs souvenirs de Roker avec sa famille viennent des Jeux olympiques. “Ce sont quelques-uns de mes meilleurs souvenirs, amener mes enfants aux Jeux olympiques et ma femme Debra viendrait”, a-t-il déclaré cet été. “Nous aurions de bons moments. Donc pour les enfants, c’est vraiment spécial pour eux de voir ça.”

Il y a quelques semaines à peine, le travail de Roker l’a mis dans une situation dangereuse comme il l’a signalé depuis la Louisiane lorsque l’ouragan Ida a frappé. Certains de ses fans pensaient qu’il était peut-être trop vieux pour le faire, mais il leur a assuré que non. “Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur [Lake Pontchartrain] a), je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail. b) Mon équipage et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pensent que je suis trop vieux pour faire ça, essayez de suivre”, a-t-il partagé sur Instagram. “Tellement heureux que vous soyez en sécurité . Et ma chérie, tu es la bombe. Et nous le savons tous”, a écrit Roberts pour montrer son soutien.