Al Roker et sa femme Deborah Roberts révèlent la mort d’un ami de la famille

Fin août, Al Roker et sa femme, Deborah Roberts, ont révélé qu’ils pleuraient la perte de leur ami. Roker et Roberts ont tous deux partagé leurs condoléances à leur ami, Anthony Scotto Jr., qui a perdu son père, Anthony Scotto Sr. Selon Texas News Today, Scotto Sr. est décédé à l’âge de 87 ans.

Le présentateur d’aujourd’hui a posté une photo de lui-même et de Scotto Jr., notant qu’elle avait été prise à des “temps plus heureux”. Dans sa légende, Roker a écrit qu’il pensait à toute la famille Scotto à la lumière de la perte du patriarche de la famille. Il a légendé la photo, qui montrait les deux hommes posant ensemble lors d’une réception, “Dans des moments plus heureux avec un bon ami, @anthonyscottojr qui vient de perdre son père, Anthony Scotto, Sr. Toute notre famille envoie ses condoléances et ses prières aux Scotto. Nous J’ai de bons souvenirs de papa Scotto assis devant @frescobyscotto avec sa femme bien-aimée, Marion.”

Quant à Roberts, elle a posté une photo d’elle-même, d’elle et de son fils Nicholas, et de la famille Scotto sur Instagram. Sa photo était accompagnée d’une légende émouvante dans laquelle elle exprimait ses condoléances à la famille Scotto. Elle a commencé: “Envoyer nos plus sincères condoléances et notre amour à nos chers amis, les Scottos, alors qu’ils font face à la perte de leur patriarche imposant et tenace qui avait un contact tendre.”

Roberts a continué à parler de Scotto Sr., écrivant qu’il était “un vrai gentleman et une âme gentille qui apportait chaleur et charme dans n’importe quel espace”. Elle a ajouté: “Lui et Marion ont écarté les bras… offrant de l’amour à maman et papa à plus qu’à leurs propres enfants. Nous pleurons votre perte et célébrons également une belle vie.”

Texas News Today a rapporté que Scotto Sr. était un ancien dirigeant syndical basé à Brooklyn et qu’il était surnommé le « capo de la famille Gambino ». Sa fille, Rosanna Scotto, qui est présentatrice de l’émission Good Day New York, a annoncé dimanche la nouvelle de sa mort. Elle a écrit, à côté d’une photo de son père, “Nous avons le cœur brisé de partager le décès d’Anthony M Scotto 87 ans, époux bien-aimé de Marion Scotto et père de Rosanna, Anthony jr, John et Elaina, et grand-père de Jenna, Louis , Anthony, Gabriella, Danny, Julia, Bianca et Andrew.”