Al Roker réfléchit à une journée difficile alors qu’il aide Willard Scott à se reposer

Le météorologue du Today Show, Al Roker, a rendu hommage samedi à son mentor, feu Willard Scott. Roker a évoqué sa journée difficile sur Instagram, notant que les funérailles tombaient le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et le sixième anniversaire de la mort de sa belle-mère. Scott, qui a travaillé pour NBC pendant plus de six décennies, est décédé le 4 septembre à l’âge de 84 ans.

“A assisté à la [homegoing celebration] de [Scott]”, a écrit Roker. Il a noté qu’il s’agissait d’une ” journée émouvante ” en tant que sombre anniversaire du 11 septembre. Samedi a également marqué le sixième anniversaire de la mort de la mère de sa femme Deborah Roberts, Ruth. Le message de Roker comprenait des images du dépliant sur le calendrier des funérailles. ont également reçu une carte postale avec le visage souriant de Scott d’un côté et la bénédiction irlandaise de l’autre.

Les fans de Roker ont partagé leurs souvenirs de Scott et leurs condoléances dans les commentaires de son message. “Tant de câlins et de prières à vous et Deborah, Al. Tant de douleur mais tant de prières pour vous laisser tous debout”, a écrit une personne. “Willard a choisi le bon gars Al Roker, A#l vous l’avez rendu fier. J’ai adoré Willard, et vous aussi Al, que Dieu vous bénisse tous”, a écrit un autre fan. “Il était l’un des Grands”, a ajouté un autre.

Scott est né à Alexandria, en Virginie et a commencé sa carrière dans la radiodiffusion alors qu’il était encore à l’université. Il a travaillé comme page NBC à la station de radio du réseau à Washington, DC à l’âge de 16 ans. Tout en travaillant à la radio de Washington, il a également joué dans des programmes télévisés pour enfants locaux et a commencé à apparaître comme météorologue sur WRC-TV en 1970. En 1980, il a rejoint Today et est devenu une institution nationale. Il était célèbre pour souhaiter les anniversaires des centenaires depuis 1983. Il est entré en semi-retraite en 1996, lorsque Roker l’a remplacé. Il a pris sa retraite en décembre 2015. Scott laisse dans le deuil son épouse Paris Keena et ses deux enfants issus de son mariage avec feu Mary Dwyer Scott.

Roker n’a jamais hésité à discuter de l’impact de Scott sur sa carrière. Le 4 septembre, Roker a rendu un hommage déchirant à son mentor. “Il était vraiment mon deuxième père et je suis là où je suis aujourd’hui grâce à son esprit généreux”, a écrit Roker, à côté de photos des deux. “Willard était un homme de son temps, le diffuseur ultime. Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui.”

Lorsque Roker a volé de New York à Washington, DC pour assister aux funérailles de Scott, il a posté une vidéo montrant la vue depuis la fenêtre de l’avion. “En chemin pour [Washington, D.C.] et frappé par la vue sur le centre-ville alors que nous survolons [Ground Zero]”, a écrit Roker. Samedi, Roker a également publié la photo emblématique de trois pompiers brandissant le drapeau américain à Ground Zero après les attentats du 11 septembre.