Al Roker se déguise en The Weeknd au spectacle de la mi-temps du Super Bowl pour le spectacle ‘aujourd’hui’ Halloween

Al Roker est un grand fan de The Weeknd. Alors que la nuit d’Halloween 2021 approche à grands pas, le météorologue bien-aimé a rejoint ses collègues co-animateurs vendredi pour l’événement annuel de costumes d’Halloween, qui avait pour thème « Football Fright in America ». Alors que l’équipe d’aujourd’hui rendait hommage à la victoire des Tampa Bay Buccanneers contre les Chiefs de Kansas City au Super Bowl LV, Roker a choisi de canaliser son musicien intérieur, se déguisant en nul autre que The Weeknd, qui a joué le Pepsi Super Bowl Halftime Show au cours de l’année dernière Super Bowl.

Roker a tout mis en œuvre pour son passage de la météo à la musique, enfilant une tenue presque identique à celle de The Weeknd lorsqu’il a pris le terrain au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, l’année dernière. Se balançant sur l’album à succès After Hours de The Weeknd, Roker portait une veste à paillettes rouges étincelante sur une chemise noire et une cravate. Il a montré des mouvements assez impressionnants alors qu’il jammait sur la musique du chanteur, avec des danseurs de sauvegarde avec des visages bandés l’encerclant.

The Weeknd de Roker n’était que l’un des nombreux actes musicaux à illuminer l’émission Today vendredi. L’événement a débuté avec Hoda Kotb se déguisant en Carrie Underwood pour sa chanson thème signature Sunday Night Football. Plus tard dans la matinée, Sheinelle Jones est sortie en tant que pop star Bruno Mars, qui a joué le spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2014. Les manigances d’Halloween ont suscité de nombreux commentaires de la part des téléspectateurs qui se connectent depuis chez eux, beaucoup se sont tournés vers Twitter pour réagir à l’impressionnante usurpation d’identité de The Weeknd par Roker.

« Vous avez rendu The Weeknd fier »

Pas Al Roker habillé comme le week-end – Kaitlyn 🎃 (@KLack33) 29 octobre 2021

« Oncle Al !!!!! C’était génial ! Je n’avais pas l’habitude de te voir avec des cheveux », a plaisanté quelqu’un d’autre. « Tu as été fier de The Weekend. Excellent travail mon ami. »

précédentsuivant

« La meilleure partie de ma matinée »

Cela a été la meilleure partie de ma matinée. https://t.co/L3TnTciPuD — ☕️ (@angela_cassiani) 29 octobre 2021

« Comme toujours, Al était super ! a applaudi un autre spectateur, qui a ensuite montré un peu d’amour pour les autres costumes. « Et Bruno Mars devrait être aussi beau que Sheinelle ! Sinon, plutôt ho-hum. Je ne pouvais pas décider s’il fallait faire du football ou des artistes à mi-temps, donc pas vraiment cohérent ou créatif. »

précédentsuivant

« Je l’ai fait sortir du parc »

Pas ma mère qui m’appelle pour me demander si j’ai vu qu’Al Roker était déguisé en The Weeknd pour Halloween – Nexus • Être (@Bahama) 29 octobre 2021

« Je veux savoir [The Weeknd’s] réaction à [Al Roker] s’habiller comme lui pour Halloween », a partagé quelqu’un d’autre. « Je pense qu’il l’a fait sortir du parc. »

précédentsuivant

‘Me tue’

Al Roker déguisé en The Weeknd me tue – bailey 🦋 (@maileybilIer) 29 octobre 2021

« Vous l’avez tué comme le week-end !! » un spectateur de l’émission d’aujourd’hui a écrit dans un tweet à Roker de son costume. « Tu es incroyable! »

précédent