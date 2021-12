Al Roker vient de partager des nouvelles incroyables sur son fils

Al Roker ne pourrait pas être plus fier de son fils Nick, 19 ans, qui vient d’être accepté non pas dans un, mais dans deux collèges ! Le présentateur météo de l’émission TODAY a partagé jeudi sur Instagram le moment exact où Nick, qui est autiste, a appris qu’il avait été accepté dans deux écoles. Au début de la vidéo, Nick regarde son téléphone pendant que sa mère, Deborah Roberts, correspondante principale d’ABC News, allume la caméra.

« Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? » demande Roberts, ce à quoi Nick répond : « J’ai été accepté. … Je ne plaisante même pas. » Il dit alors à ses parents qu’il a même deux offres, s’exclamant : « Je suis excité ! » avant de saluer son père et de serrer sa mère dans ses bras. Jeudi, Roberts a partagé avec enthousiasme la bonne nouvelle lors d’une apparition sur The View, partageant à quel point cela signifiait pour tout le monde de voir Nick réussir.

« Beaucoup d’entre vous le savent, nous avons fait un voyage avec notre fils Nick, qui, au cours de sa vie, a eu des troubles d’apprentissage, des troubles du développement. Mais il a accompli tellement de choses… Il vient juste d’être accepté à l’université », Roberts partagé. La famille a été ouverte sur les progrès de Nick au fil des ans, passant de la difficulté à parler et à marcher à l’âge de 3 ans à maintenant ceinture noire de taekwondo, nageur médaillé d’or pour les Jeux olympiques spéciaux de New York et principal porte-croix du culte équipe de leur église.

Plus tôt cette année, Roker a déclaré à ses co-animateurs de la troisième heure d’aujourd’hui qu’il avait commencé à faire des tournées dans les collèges avec Nick, admettant à l’époque: « C’est juste que … je ne sais pas encore si je suis prêt à ce qu’il parte. Le temps passe. au. » Roker a au moins pu passer plus de temps avec son fils pendant la quarantaine en 2020, a-t-il déclaré à AARP The Magazine pour le numéro d’octobre/novembre 2020.

« La partie la plus agréable de cette expérience a été de passer plus de temps avec Nick et de le regarder grandir et apprendre », a déclaré Roker à l’époque. « Vous voulez le meilleur pour vos enfants, et cette période a été difficile parce que toutes nos routines normales viennent d’être bouleversées. Mais Nick est adaptable. » Être coincé à la maison était « un défi » pour tout le monde, mais c’est « particulièrement difficile lorsque votre enfant a des besoins supplémentaires », a noté Roker. « Mais je suis si fier de la personne que Nick est en train de devenir, et si heureux d’avoir ce temps supplémentaire pour le voir devenir un adulte. »