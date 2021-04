Al-Sadd de Xavi a fermé la Ligue sans connaître la défaite

09/04/2021 à 21:15 CEST

Mission accomplie: Al-Sadd de Xavi Hernández a terminé la Ligue du Qatar (QSL) ce vendredi avec une nouvelle victoire, la dix-neuvième, après avoir battu le Qatar SC 3-0. De cette façon, son équipe, qui a ajouté six titres en deux saisons, a baissé le rideau sur le championnat national sans connaître la défaite, étant le meilleur buteur et celui qui a le moins battu.

Al-Sadd a été proclamé champion de la ligue le 7 mars, avec quatre matchs à jouer, battant Umm Salal 0-3. C’était le sixième titre du crack Egarense en tant que barreur de l’équipe qatari, le premier du championnat de régularité.

Les chiffres de Xavi avec Al-Sadd sont spectaculaires: 22 matchs, 19 victoires (record), trois nuls et aucune défaite; 77 buts marqués (une moyenne de 3,5) et 14 encaissés (0,6). Concernant les points, Al-Sadd en a pris 60 sur 66 possibles (90%).

De même, le meilleur a été l’avantage sur le deuxième classé, Al-Duhail, qui a fini en tête de 13 points (60-47). Al-Sadd n’a pas mordu la poussière au championnat local depuis plus d’un an, le 7 mars 2020, lorsqu’ils ont été battus par Al-Rayyan (1-0) lors de la 17e journée de la saison 2019-20.

Avec cette victoire 3-0 sur le Qatar SC, L’équipe de Xavi Hernández compte 22 matchs sans perdre (20 victoires et 2 nuls). La dernière défaite a été subie le 16 novembre 2020, en quarts de finale de la Coupe Ooredoo face à Al-Gharafa (4-2).

Xavi, à sa deuxième saison sur le banc d’Al-Sadd, a 85 matchs et 55 victoires, en plus de 231 buts pour et 108 contre. Quant aux titres, accumulez-en six. Désormais, son équipe aspire à la Coupe Emir (contre Al-Arabi, en demi-finale) et à la Ligue des champions asiatique.