Al Sadd publie une mise à jour Xavi au milieu des rumeurs de Barcelone

Al-Sadd a publié une nouvelle déclaration sur l’avenir de Xavi au club au milieu de spéculations intenses que Barcelone est sur le point de conclure un accord pour ramener la légende du club à la maison.

Le vice-président Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany sont à Doha pour des discussions, mais la partie qatarie estime toujours que Xavi ne va nulle part.

Le club a publié une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle le PDG Turki Al-Ali déclare que le moment n’est pas venu pour Xavi de partir.

Turki Al-Ali : La position du club est claire depuis le début – nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison. #AlSadd — #76 Al Sadd SC | ادي السد (@AlsaddSC) 3 novembre 2021

C’est une décision inattendue d’Al Sadd avec les dernières rumeurs suggérant qu’un accord pour ramener Xavi à la maison était presque conclu et qu’il ne s’agissait que d’une « question de temps ».

Barcelone est sur le point de conclure l’accord avec Xavi et Al-Sadd, a confirmé. C’est une question de temps. Réunion en cours comme l’a révélé @EduPolo sur Mundo Deportivo avec photo exclusive. #FCB Voici Alemany avec les agents Yuste et Xavi dans le stade où Al-Sadd est prêt à jouer. pic.twitter.com/5kh5SDAWuC – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 novembre 2021

Il y a déjà des spéculations sur le fait que c’est un moyen d’essayer d’amener le président de Barcelone, Joan Laporta, qui ne s’est pas rendu à Doha, à se rendre au Qatar et à rejoindre les négociations.

Xavi a un contrat avec Al Sadd jusqu’en 2023, mais on pense que le joueur de 41 ans a maintenant décidé que le moment était venu de rentrer chez lui au Camp Nou. Il a été rapporté qu’il a déjà conclu un accord qui le verra payer moins à Barcelone qu’à Al Sadd et signera pour le reste de la campagne en cours et deux saisons supplémentaires.