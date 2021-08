Al Sharpton à Biden : la communauté noire est poignardée « dans le dos »

in

Le révérend Al Sharpton est monté sur scène samedi lors d’un rassemblement pour les droits de vote pour dire au président Biden que les partisans de l’obstruction systématique “poignardent” la communauté noire “dans le dos”.

“Le président Biden a rencontré certains des dirigeants des droits civiques et nous lui avons rappelé… Vous avez dit la nuit où vous avez gagné que l’Amérique noire vous soutenait et que vous alliez avoir le dos de l’Amérique noire”, a déclaré Sharpton à ses partisans. “Eh bien, Monsieur le Président, ils nous poignardent dans le dos. Dans 49 États, ils ont sorti leurs couteaux nous poignardant dans le dos.”

AL SHARPTON, DES MILITANTS DES DROITS DE VOTE affluent vers WASHINGTON DC POUR MARCHER POUR DES RÉFORMES ÉLECTORALES FÉDÉRALES

Le militant des droits civiques a appelé le Congrès à adopter la « loi sur les droits de vote de John Lewis » dans une démarche qui, selon lui, contrecarrerait les lois de réforme du vote des États.

Les républicains ont fait valoir que les réglementations accrues concernant le vote sécurisaient les élections, tandis que les démocrates et les militants estiment que la récente législation étatique cible les communautés noires et brunes.

Le “John Lewis Voting Rights Act” a été adopté à la Chambre 219-212 plus tôt cette semaine, mais ses chances de survivre à l’obstruction systématique du Sénat semblent minces.

“Vous devez décrocher le téléphone et appeler Manchin et d’autres et leur dire que s’ils peuvent contourner l’obstruction pour confirmer les juges de la Cour suprême pour le président Trump, ils peuvent contourner l’obstruction pour apporter les droits d’électeur au président Biden”, a déclaré Sharpton. .

MANCHIN DIT ‘NON’ A LA FIN OU L’AFFAIBLISSEMENT DU FILIBUSTER

Sharpton, ainsi que d’autres militants du droit de vote, a appelé à plusieurs reprises le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale à soutenir l’affaiblissement ou l’abolition de l’obstruction systématique.

Mais Manchin a catégoriquement rejeté les appels à le faire.

“Je l’ai déjà dit et je le répéterai pour dissiper tout doute : il n’y a aucune circonstance dans laquelle je voterai pour éliminer ou affaiblir l’obstruction systématique”, a déclaré Manchin dans un éditorial en avril.

Le démocrate de Virginie-Occidentale a fait valoir qu’il ne pouvait justifier auprès de ses électeurs une raison valable d’affaiblir une mesure qui exige que le Sénat dispose d’au moins 60 à 40 voix pour adopter un projet de loi.