Al Unser, 4 fois vainqueur d’Indianapolis 500, décède à 82 ans

Al Unser Sr., quadruple vainqueur de l’Indianapolis 500 et membre du Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame, est décédé jeudi, selon ESPN. Il avait 82 ans. Indianapolis Motor Speedway a déclaré qu’Unser était décédé à son domicile de Chama, au Nouveau-Mexique, après 17 ans de lutte contre le cancer.

Le fils d’Unser, Al Unser Jr., est allé sur Twitter pour partager la nouvelle. « Mon cœur est tellement attristé », a-t-il écrit. « Mon père est décédé la nuit dernière. C’était un grand homme et même un grand père. Repose en paix papa ! » En plus d’Unser Sr. remportant quatre fois l’Indianapolis 500, Unser Jr. a remporté la course deux fois, ce qui en fait les seuls père et fils à remporter la course. Unser Sr. a également remporté les IndyCar Seies en 1970, 1983 et 1985.

Une icône et un héros pour les fans de course du monde entier. Un membre historique et bien-aimé de la famille #IMS. Al Unser, quadruple vainqueur de l’#Indy500, est décédé à l’âge de 82 ans. Godspeed, coureur. pic.twitter.com/PnCm38MOZX – Indianapolis Motor Speedway (@IMS) 10 décembre 2021

« Je me souviendrai toujours de Big Al qui m’a accueilli sur le speedway », a déclaré vendredi à l’Associated Press Helio Castroneves, un autre quadruple vainqueur de l’Indianapolis 500. « Lui et Johnny Rutherford m’ont aidé avec mon orientation de recrue. Il nous manquera. »

« Al était le leader discret de la famille Unser, un formidable compétiteur et l’un des plus grands pilotes à avoir jamais couru sur l’Indianapolis Motor Speedway », a déclaré Roger Penske, propriétaire de l’équipe. « Nous avons été honorés d’aider Al à gagner une place dans l’histoire avec sa quatrième victoire en Indy … et il sera toujours une grande partie de notre équipe. Nos pensées vont à la famille Unser alors qu’elle pleure la perte d’un homme qui était bien-aimé à travers le monde de la course et au-delà. »

Unser a commencé à courir en 1957 et a remporté son premier Indianapolis 500 en 1970. Il l’a remporté à nouveau en 1971, 1978 et 1987, faisant de lui l’un des quatre hommes à remporter la course à quatre reprises. La victoire d’Indianapolis 500 en 1987 était la dernière victoire d’Unser sur le circuit IndyCar avant de prendre sa retraite en 1994. Il reste le leader du tour de carrière pour l’Indianapolis 500 avec 644. Le frère d’Unser, Bobby, a remporté l’Indianapolis 500 à trois reprises, ce qui lui a valu neuf victoires à Indianapolis 500 pour la famille Unser. Bobby est décédé plus tôt cette année à l’âge de 87 ans.

« Il restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs à avoir couru à Indianapolis, et son sourire, son sens de l’humour et sa personnalité chaleureuse et accessible nous manqueront tous », a déclaré le président d’IMS, J. Douglass Boles. « Nos pensées et nos prières vont à Susan Unser, à toute la famille Unser et à tous les amis et fans d’Al. »