Al Unser, quadruple vainqueur de l’Indy 500, décède à 82 ans – .

Al Unser, quadruple vainqueur d’Indianapolis 500, est décédé à son domicile au Nouveau-Mexique, 17 ans après avoir reçu un diagnostic de cancer, à l’âge de 82 ans.

Faisant partie de la dynastie des courses Unser à succès, Unser a remporté sa première victoire en Indy 500 en 1970, deux ans après que son frère aîné Bobby ait fait de même. Al a remporté trois autres victoires, et son quatuor de victoires fait de lui l’un des quatre pilotes les plus titrés de la grande course américaine, avec les autres quadruples vainqueurs AJ Foyt, Rick Mears et le vainqueur de cette année Helio Castroneves

Après des victoires consécutives avec Parnelli en 1970 et 1971, Unser a de nouveau triomphé pour Chaparral en 1978. Sa victoire finale est venue pour Penske en 1987 alors qu’il remplaçait Danny Ongais, blessé. Cinq ans plus tard, son fils Al Unser Jnr a remporté la première de ses deux victoires dans la course, le père le suivant chez lui à la troisième place.

Unser a également remporté trois championnats dans la première série américaine de courses à roues ouvertes de son époque, remportant le titre national USAC en 1970 et le championnat CART en 1983 et 1985.

Unser avec Johnny Rutherford en 2021Les deux titres CART ont été remportés au cours de saisons très disputées. Déjà âgé de 44 ans lorsqu’il a rejoint Penske pour le championnat de 1983, Unser a amassé de nombreux points au cours de la demi-douzaine de courses d’ouverture. Mais comme l’équipe a rencontré des problèmes avec son châssis PC11, l’avance d’Unser a été assiégée, principalement par le rival de Forsythe, Teo Fabi. Unser s’est accroché, prenant le titre par cinq points alors que Fabi l’a devancé dans toutes les sauf une des sept dernières courses.

En 1985, la compétition n’était pas seulement plus serrée, elle était plus proche de chez nous. Son fils avait fait ses débuts en CART trois ans plus tôt et avait monté un solide défi de championnat en conduisant pour l’équipe de Doug Shierson. Dans une finale serrée, le fils et le père ont terminé respectivement troisième et quatrième à Miami, Unser remportant la couronne par un point après avoir dépassé Roberto Moreno. Comme en 1983, une victoire mais un score constant lui a valu le titre.

Unser a fait sa dernière tentative pour démarrer l’Indy 500 en 1994, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la course qui a eu lieu le jour de son 55e anniversaire et a vu la deuxième victoire de son fils.

Le frère d’Unser, Bobby, est décédé le 2 mai et ses filles Mary et Deborah l’ont également précédé dans la mort. Il laisse dans le deuil sa femme Susan et son fils Al Jnr.

