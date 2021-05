Al Wasl signe un accord de partenariat avec Emirates Padel Center

Al Wasl a signé un accord de partenariat avec Emirates Padel Center en vertu duquel huit courts doivent être créés pour ce sport, qui est l’un des sports les plus dynamiques et les plus répandus au monde.

Mohammed Ali Amer, directeur général d’Al Wasl Sports Club, a décrit le partenariat comme un saut qualitatif, consolidant le rôle joué par les Émirats arabes unis en tant que centre du sport et destination des meilleurs joueurs de la région.

Il a déclaré: «Al Wasl a hâte d’augmenter le nombre de joueurs, grâce à des partenariats et à l’ajout de nouvelles installations.»

Nasr Al Niyadi, directeur de l’Emirates Padel Center, a remercié SE Rashid Belhoul, président du conseil d’administration d’Al Wasl Club, et Mohammed Ali Amer, directeur général du club, pour leur professionnalisme.

Il a déclaré: “Le partenariat avec Al Wasl aura un grand impact sur l’augmentation de la diffusion du jeu dans le pays, étant donné l’énorme base de fans dont le club bénéficie.”

Le projet inclura un groupe de formateurs professionnels dans le jeu. En outre, des cours de formation seront organisés pour ceux qui souhaitent obtenir une licence de formation.

🎥 | جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بحضور السيد حمدان العامري

عضو شركة الوصل للاستثمار ، والسيد نصر النيادي مدير مركز الامارات للبادل تنس 📝🎾. 🟡 #WSLPadel pic.twitter.com/kyztNPLzdf – AlWasl SC (@AlWaslSC) 5 mai 2021

