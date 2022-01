Alaba discute de son transfert en Espagne et au Real Madrid

Le défenseur du Real Madrid, David Alaba, a évoqué une partie du choc culturel qu’il a vécu lors de son déménagement d’Allemagne en Espagne l’été dernier dans une interview accordée au quotidien allemand SZ.

« Le calendrier ici est assez différent et cela a été un grand changement pour moi. Surtout en été, la vie s’arrête complètement l’après-midi.

«Quand j’étais ici au début et que je voulais dîner, j’arrivais au restaurant à 20h00 et m’asseyais souvent seul. Quand je partais, les premiers clients sont arrivés.

Alaba a également discuté de la barrière de la langue dans les clubs internationaux et a félicité le manager Carlo Ancelotti pour son désir d’aider les joueurs à réussir.

« C’est extrêmement important et je me souviens encore de mon passage au Bayern l’importance attachée à l’intégration dans ce type de clubs. »

« Les kinésithérapeutes du Bayern m’ont toujours encouragé à parler avec des joueurs étrangers en allemand afin qu’ils puissent s’intégrer le plus rapidement possible.

« Carlo Ancelotti parle parfaitement espagnol, mais tout le monde à Munich le comprenait bien aussi. Tout le monde là-bas parlait très bien anglais.

«C’est une personne de premier ordre et apporte une expérience incroyable. Il aime son travail et essaie de continuer à nous développer en tant que joueurs afin que nous jouions toujours au plus haut niveau. Ce qui m’a le plus impressionné, c’est à quel point il a encore faim de réussir.

Alaba a terminé l’interview en faisant l’éloge de son club actuel, le Real Madrid, et en discutant de la mentalité de vainqueur du club espagnol.

« Real Madrid représentent le succès en général. Vous le remarquez dans le travail quotidien avec l’équipe et tous les employés.

« Le Real Madrid fait partie des clubs qui investissent tout pour être au sommet et cela se voit surtout en Ligue des champions. Je crois que l’attitude de Le Real Madrid vers cette compétition ne changera jamais.